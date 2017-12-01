Скучный Стэн. Пресс-конференция Вавринки не дала ни одного ответа.

Итак, все, что вам надо знать о пресс-конференции Стэна Вавринки:
1) Колено все еще немного беспокоит Вавринку
2) Он серьезно трудится над "физикой" по шесть дней в неделю, но в игровом плане все еще чувствует отставание от графика
3) Цель - сыграть на Australian Open, даже если готовность будет не стопроцентной.
Занавес. Всем спасибо, все свободны.
P.S. Ах, ну да, Стэн еще немного Магнуса Нормана пожурил. Мол в такие моменты карьеры хочется иметь человека, на которого можно положиться, а он взял и ушел. Это шокировало меня и стало неприятным сюрпризом.
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