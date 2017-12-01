пятница, 1 декабря 2017 г.

Скучный Стэн. Пресс-конференция Вавринки не дала ни одного ответа.

Пресс-конференцию Стэна Вавринки в среде журналистов уже сравнили с подобным событием в жизни Давида Гоффина. Бельгиец тоже, как-то, собрал прессу для того, чтобы сообщить нечто очень важное, а в итоге рассказал лишь о подписании договора со второстепенным спонсором. Нет, Вавринка был чуть более разговорчив, но никакой конкретики от Стэна журналистам добиться так и не удалось.


Итак, все, что вам надо знать о пресс-конференции Стэна Вавринки:

1) Колено все еще немного беспокоит Вавринку
2) Он серьезно трудится над "физикой" по шесть дней в неделю, но в игровом плане все еще чувствует отставание от графика
3) Цель - сыграть на Australian Open, даже если готовность будет не стопроцентной.

Занавес. Всем спасибо, все свободны.

P.S. Ах, ну да, Стэн еще немного Магнуса Нормана пожурил. Мол в такие моменты карьеры хочется иметь человека, на которого можно положиться, а он взял и ушел. Это шокировало меня и стало неприятным сюрпризом.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 14:42
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)