среда, 6 декабря 2017 г.

Серена Уильямс едет в Мельбурн. Директор Australian Open заявил, что теннисистка подала заявку на участие в турнире.

Похоже, что Серена Уильямс нацелилась защищать свой прошлогодний титул на Australian Open, ну или, как минимум, попытаться это сделать. Американская теннисиска, которая только собирается возвращаться на корт после декретного отпуска, уже получила австралийскую визу и подала заявку на участие в первом Турнире Большого Шлема сезона 2018-го года. Информацию об этом подтвердил директор австралийского мейджора Крейг Тили.


По словам функционера, Серена продолжает активно тренироваться и у организаторов турнира нет никаких сомнений в том, что она будет готова к участию в Australian Open - 2018. Также Крейг заявил о том, что Уильямс-младшая стремится побить рекорд Маргарет Корт на Турнирах Большого Шлема. Откуда именно у директора Australian Open информация о стремлениях Серены, не сообщается.

Напомним, что еще в конце ноября наставник Уильямс-младшей Патрик Муратоглу заявил, что участие теннисистки в Открытом Первенстве Австралии пока остается под вопросом, поскольку команде еще нужно оценить, как организм Серены отреагирует на нагрузки после столь продолжительной паузы в выступлениях.

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о 12:57
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