Серена Уильямс едет в Мельбурн. Директор Australian Open заявил, что теннисистка подала заявку на участие в турнире.

По словам функционера, Серена продолжает активно тренироваться и у организаторов турнира нет никаких сомнений в том, что она будет готова к участию в Australian Open - 2018. Также Крейг заявил о том, что Уильямс-младшая стремится побить рекорд Маргарет Корт на Турнирах Большого Шлема. Откуда именно у директора Australian Open информация о стремлениях Серены, не сообщается.
Напомним, что еще в конце ноября наставник Уильямс-младшей Патрик Муратоглу заявил, что участие теннисистки в Открытом Первенстве Австралии пока остается под вопросом, поскольку команде еще нужно оценить, как организм Серены отреагирует на нагрузки после столь продолжительной паузы в выступлениях.
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