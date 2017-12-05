По стопам Федерера. Франческа Скьявоне передумала завершать карьеру.

Скьявоне заявила, что начинает подготовку к сезону чувствуя "страсть, мотивацию и радость". Франческа считает, что возраст не может помешать мечте и называет Роджера Федерера, Серену и Винус Уильямс настоящими примерами для подражания.
На данный момент Скьявоне подает заявку на участие в Australian Open - 2018 и надеется, что проблемы со здоровьем не помешают ей сыграть на первом в будущем сезоне Турнире Большого Шлема.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий