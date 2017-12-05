вторник, 5 декабря 2017 г.

По стопам Федерера. Франческа Скьявоне передумала завершать карьеру.

37-летняя итальянская теннисистка Франческа Скьявоне начала подготовку к Australian Open - 2018. Таким образом Франческа подтвердила тот факт, что на данный момент не собирается завершать игровую карьеру, хотя разговоры об этом ведутся уже достаточно давно. По словам итальянской спортсменки, на продолжение борьбы в туре ее вдохновил пример Роджера Федерера.


Скьявоне заявила, что начинает подготовку к сезону чувствуя "страсть, мотивацию и радость". Франческа считает, что возраст не может помешать мечте и называет Роджера Федерера, Серену и Винус Уильямс настоящими примерами для подражания. 

На данный момент Скьявоне подает заявку на участие в Australian Open - 2018 и надеется, что проблемы со здоровьем не помешают ей сыграть на первом в будущем сезоне Турнире Большого Шлема.

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о 11:16
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