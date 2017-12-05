Это был сезон мечты. Рафаэль Надаль о прошлом сезоне, благодарности Тони, и о том, когда закончит карьеру.

Итак, с Рафаэлем Надалем после вручения награды "Лучший испанский спортсмен в истории" общался журналист Начо Албарран.
- Как вы оцениваете звание лучшего испанского спортсмена в истории в честь 50-ти летия издания AS?
- Честно, могу лишь выразить огромную благодарность за эту награду. Это был необычайный год. И эта премия для меня особенная, потому что на церемонии будут присутствовать монархи. Тут будет и множество других спортсменов, которые также заслуживают получение этой премии.
- Если бы вы были вовлечены в процесс отбора победителя, за кого отдали бы свой голос?
- Даже не знаю. У нас есть множество потрясающих спортсменов, которые добивались невероятных достижений в своих видах. Некоторые даже впервые в истории. Это дополнительное достижение. Севериано Бальестерос был настоящей эпохой в гольфе, Мигель Индурайн — в велоспорте. У По Газоля — два чемпионских кольца NBA. У Фернандо Алонсо — чемпионские титулы. У нас все неплохо в мотоспорте...
- Что означает быть Рафой Надалем?
- Знаете, я совсем не изменился. Я живу в том же месте (Манакор). Когда я дома, то живу обычной жизнью, как и любой молодой человек. Когда я путешествую, все, конечно, немного меняется. Но когда я дома, то я обретаю умиротворение, которое мне необходимо.
- Как вы воспитали свой характер, свою дисциплинированность и ненасытность?
- Я бы не назвал себя ненасытным.... Я люблю спорт в целом, не только теннис. Мне всегда помогали люди, которые находятся рядом со мной. И мне хватает интеллекта, чтобы понять, когда стоит попросить совета. Есть люди, которые, достигнув вершины, хотят слышать исключительно похвалу. В моем же случае, люди, окружающие меня, знают, что могут сказать мне все, что думают.
- Вы считаетесь играющей легендой тенниса, одним из лучших во всей истории этого вида спорта. Как справляетесь с давлением?
- Я нормально справляюсь с конструктивной критикой. Я ценю все, что говорят близкие люди — приветствую как похвалу, так и критику, если она оправдана. Я знаю, что моя карьера была особенной. Но я также понимаю, что я, фактически, пассажир в том, что происходит вокруг меня в данный момент. Через пару лет я буду другим человеком. Поэтому не стоит поднимать планку слишком высоко — падение будет слишком болезненным. Хотя, мне всегда удавалось держаться на уровне.
- Кем бы вы были, если бы не удалось стать теннисистом?
- Честно, я никогда не думал об этом. Даже, когда я не был достаточно взрослым, профессионально относился к этому делу, уделял ему должное внимание. Я большой поклонник спорта, так что, думаю, каким-то образом был бы связан с ним. Мне бы хотелось получить университетский опыт, потому что все говорят, что это фантастика. У меня же было немного другое обучение в жизни, изо дня в день, что дало мне возможность путешествовать по миру и общаться с людьми из разных культур.
- Как добиться успеха?
- Конечно, нужны базовые врожденные качества, отрицать этого никто не будет. Но тяжелая работа над собой тоже может сделать успех реальностью. Нужно, чтобы близкие люди помогали вам и поддерживали. Это основа. Я всегда был окружен замечательными людьми с детства. Мой дядя Тони помогал мне с трех лет, когда я впервые взял в руку ракетку.
- Если мы уже заговорили о Тони, это ведь был последний год вашей работы. Что он значит для вас?
- Я никогда не смогу сполна отблагодарить дядю за то, что он для меня сделал. Это не один урок, это ежедневная работа с трехлетнего возраста. Без него я никогда бы не играл. Он подталкивал меня к тому, чтобы стать лучшим, еще с тех пор, как я был ребенком, и я всегда буду благодарен ему.
- Вы ожидали, что сезон будет настолько хорошим?
- Я ничего не ожидаю, я просто делаю свою работу. Чему суждено случиться, то случается. Я стараюсь делать все возможное. Если я здоров, то вижу, что могу хорошо бороться, пытаюсь добиться поставленных целей. Уверенность и веря в себя всегда помогают добиться позитивной динамики. Я не ожидал, что сыграю хуже...
- Вы закончили год первым номером рейтинга...
- Это был отличный сезон. Очень эмоциональный, особенно после того, что я пережил в прошлом сезоне с травмами. Быть первым номером — это то, чего я точно не ожидал год назад. Я выиграл два Турнира Большого Шлема, несколько других титулов, я очень счастлив. Это был сезон мечты. Я бы заплатил много денег, чтобы провести такой сезон.
- О чем вы сейчас мечтаете?
- Иногда мне снятся кошмары.. (смеется). Мне нечего просить. Я благодарен за все, и единственное, чего мне хочется, оставаться здоровым. Мне очень повезло получить все, что у меня было. Я продолжу работать, чтобы и дальше заниматься любимым делом.
- Вы мотивированы улучшить достижение Роджера Федерера с его 19-ю победами на Турнирах Большого Шлема?
- У меня свой путь и меня мотивирует собственная карьера. В жизни, ты должен быть доволен тем, что делаешь сам. Хотя, это и не значит, что я не хочу обойти Роджера. Просто я буду продолжать бороться за то, чтобы достичь того, чего могу достичь.
- Вы думали о том, как долго будете продолжать играть?
- Я не думаю об этом, наверное потому, что я не настолько методичен. Если я все еще получаю наслаждение от игры, буду продолжать. В тот день, когда я проснусь и пойму, что это не так, я остановлюсь и займусь чем-то другим. В настоящий момент я просыпаюсь с энтузиазмом, потому буду продолжать делать то, что делаю.
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