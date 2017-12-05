вторник, 5 декабря 2017 г.

Это был сезон мечты. Рафаэль Надаль о прошлом сезоне, благодарности Тони, и о том, когда закончит карьеру.

Рафаэль Надаль пообщался с журналистами издания AS, которое вчера вечером вручило ему нараду, как лучшему испанскому спортсмену за 50 лет. В интервью Надаль не только поделился эмоциями от премии, но и рассказал о том, как воспитывал свой характер, кем стал бы, если б не сложилось с теннисом, и когда планирует завершать игровую карьеру. Стандартных вопросов Рафе назадавали, конечно, целый ворох, но интересных ответов из уст испанского спортсмена прозвучало предостаточно.


Итак, с Рафаэлем Надалем после вручения награды "Лучший испанский спортсмен в истории" общался журналист Начо Албарран.
Как вы оцениваете звание лучшего испанского спортсмена в истории в честь 50-ти летия издания AS?

Честно, могу лишь выразить огромную благодарность за эту награду. Это был необычайный год. И эта премия для меня особенная, потому что на церемонии будут присутствовать монархи. Тут будет и множество других спортсменов, которые также заслуживают получение этой премии.

Если бы вы были вовлечены в процесс отбора победителя, за кого отдали бы свой голос?

Даже не знаю. У нас есть множество потрясающих спортсменов, которые добивались невероятных достижений в своих видах. Некоторые даже впервые в истории. Это дополнительное достижение. Севериано Бальестерос был настоящей эпохой в гольфе, Мигель Индурайн — в велоспорте. У По Газоля — два чемпионских кольца NBA. У Фернандо Алонсо — чемпионские титулы. У нас все неплохо в мотоспорте...

Что означает быть Рафой Надалем?

Знаете, я совсем не изменился. Я живу в том же месте (Манакор). Когда я дома, то живу обычной жизнью, как и любой молодой человек. Когда я путешествую, все, конечно, немного меняется. Но когда я дома, то я обретаю умиротворение, которое мне необходимо.

Как вы воспитали свой характер, свою дисциплинированность и ненасытность?

Я бы не назвал себя ненасытным.... Я люблю спорт в целом, не только теннис. Мне всегда помогали люди, которые находятся рядом со мной. И мне хватает интеллекта, чтобы понять, когда стоит попросить совета. Есть люди, которые, достигнув вершины, хотят слышать исключительно похвалу. В моем же случае, люди, окружающие меня, знают, что могут сказать мне все, что думают.

Вы считаетесь играющей легендой тенниса, одним из лучших во всей истории этого вида спорта. Как справляетесь с давлением?

Я нормально справляюсь с конструктивной критикой. Я ценю все, что говорят близкие люди — приветствую как похвалу, так и критику, если она оправдана. Я знаю, что моя карьера была особенной. Но я также понимаю, что я, фактически, пассажир в том, что происходит вокруг меня в данный момент. Через пару лет я буду другим человеком. Поэтому не стоит поднимать планку слишком высоко — падение будет слишком болезненным. Хотя, мне всегда удавалось держаться на уровне.

Кем бы вы были, если бы не удалось стать теннисистом?

Честно, я никогда не думал об этом. Даже, когда я не был достаточно взрослым, профессионально относился к этому делу, уделял ему должное внимание. Я большой поклонник спорта, так что, думаю, каким-то образом был бы связан с ним. Мне бы хотелось получить университетский опыт, потому что все говорят, что это фантастика. У меня же было немного другое обучение в жизни, изо дня в день, что дало мне возможность путешествовать по миру и общаться с людьми из разных культур.

Как добиться успеха?

Конечно, нужны базовые врожденные качества, отрицать этого никто не будет. Но тяжелая работа над собой тоже может сделать успех реальностью. Нужно, чтобы близкие люди помогали вам и поддерживали. Это основа. Я всегда был окружен замечательными людьми с детства. Мой дядя Тони помогал мне с трех лет, когда я впервые взял в руку ракетку.

Если мы уже заговорили о Тони, это ведь был последний год вашей работы. Что он значит для вас?

Я никогда не смогу сполна отблагодарить дядю за то, что он для меня сделал. Это не один урок, это ежедневная работа с трехлетнего возраста. Без него я никогда бы не играл. Он подталкивал меня к тому, чтобы стать лучшим, еще с тех пор, как я был ребенком, и я всегда буду благодарен ему.

Вы ожидали, что сезон будет настолько хорошим?

Я ничего не ожидаю, я просто делаю свою работу. Чему суждено случиться, то случается. Я стараюсь делать все возможное. Если я здоров, то вижу, что могу хорошо бороться, пытаюсь добиться поставленных целей. Уверенность и веря в себя всегда помогают добиться позитивной динамики. Я не ожидал, что сыграю хуже...

Вы закончили год первым номером рейтинга...

Это был отличный сезон. Очень эмоциональный, особенно после того, что я пережил в прошлом сезоне с травмами. Быть первым номером — это то, чего я точно не ожидал год назад. Я выиграл два Турнира Большого Шлема, несколько других титулов, я очень счастлив. Это был сезон мечты. Я бы заплатил много денег, чтобы провести такой сезон.

О чем вы сейчас мечтаете?

Иногда мне снятся кошмары.. (смеется). Мне нечего просить. Я благодарен за все, и единственное, чего мне хочется, оставаться здоровым. Мне очень повезло получить все, что у меня было. Я продолжу работать, чтобы и дальше заниматься любимым делом.

Вы мотивированы улучшить достижение Роджера Федерера с его 19-ю победами на Турнирах Большого Шлема?

У меня свой путь и меня мотивирует собственная карьера. В жизни, ты должен быть доволен тем, что делаешь сам. Хотя, это и не значит, что я не хочу обойти Роджера. Просто я буду продолжать бороться за то, чтобы достичь того, чего могу достичь.

Вы думали о том, как долго будете продолжать играть?

Я не думаю об этом, наверное потому, что я не настолько методичен. Если я все еще получаю наслаждение от игры, буду продолжать. В тот день, когда я проснусь и пойму, что это не так, я остановлюсь и займусь чем-то другим. В настоящий момент я просыпаюсь с энтузиазмом, потому буду продолжать делать то, что делаю.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:32
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)