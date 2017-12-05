вторник, 5 декабря 2017 г.

Лучший за полвека. Рафаэль Надаль получил награду от испанского издания AS.

Теннисиста Рафаэля Надаля признали лучшим испанским спортсменом за 50 лет. Награду Рафа получил в рамках празднования полувекового юбилея издания AS, которое состоялось вечером 4-го декабря в Мадриде. Лучшей спортсменкой по версии AS стала пловчиха Миреа Бельмонте, которая является Олимпийской Чемпионкой Рио. Издание, которое в 1967 году запускалось как черно-белая газета, на данный момент стало одним из самых популярных в Испании. В сети AS привлекло уже более 25 миллионов пользователей со всего мира.


Объясняя свое решение присудить награду именно Рафаэлю Надалю, издание AS отмечает его карьерные достижения - 16 титулов на Турнирах Большого Шлема, 4 победы в Кубке Дэвиса и 2 золота Олимпийских Игр (в одиночном разряде в 2008-м году и в парном в 2016-м).


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о 11:41
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