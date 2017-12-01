Ноле Рад. Чего ждать от сотрудничества Новака Джоковича с Радеком Штепанеком?

Сразу хочется обратить внимание на тот факт, что Радек Штепанек не станет главным тренером Джоковича. Уж слишком большим был бы кредит доверия для человека, не имеющего ровным счетом никакого тренерского опыта и буквально на днях завершившего игровую карьеру, дать ему возможность возглавить команду пусть и экс, но все-таки первой ракетки мира. Понятно, что Новак и Радек давно дружат и за пределами корта, но вести бизнес с товарищами - не всегда хорошая идея.
Возглавлять коллектив, по-прежнему, будет Андре Агасси. Джокович подтвердил этот факт еще в сентябре текущего года. Тогда же было отмечено, что фитнес-тренером сербского теннисиста будет Марко Паничи, физиотерапевтом - Улисес Бадио, а вторым тренером - ... Пару месяцев назад Новак не раскрыл этого имени, пообещав опубликовать его чуть позже. Если честно, сомневаюсь, что уже в тот момент Джокович раздумывал над приглашением Штепанека. И дело даже не в том, что Радек тогда еще официально не завершил карьеру. В то, что чешский теннисист вернется на корт как-то и не верилось. Тут дело в другом. Переговоры со Штепанеком вряд ли были сложными и долгими. Есть ощущение, что согласие от чеха было получено буквально за считанные минуты, значит не в долгом утрясении деталей был вопрос.
Так что, получается, Новак рассчитывал на одного кандидата, а потом, не договорившись с ним вдруг резко решил заткнуть дыру в команде Радеком? Снова сомневаюсь. Я вообще сомневаюсь, что роль второго тренера для такого опытного теннисиста, как Джокович, стоит переоценивать. Может Ноле и вовсе не хотел брать в команду еще одного человека, но раз уж Штепанек "освободился", почему бы не воспользоваться возможностью и не трудоустроить друга.
Есть ощущение, что Радек будет исполнять чуть ли не роль психолога для Новака. Играть серб, как ни смешно это звучит, умеет действительно отменно, тут бы здоровье не подводило, да с психологией все в порядке было. Если за организм Джоковича Штепанек уж точно никакой ответственности нести не будет - это поле деятельности медиков с "физио", то микроклимат в команде - это как раз фронт работ нового члена коллектива. К тому же, Радек точно знает, что такое играть под грузом травм, так что и советы по поводу выстроения календаря от него могут быть вполне дельными.
Есть конечно сомнения в том, как сработаются три такие личности, как Джокович, Штепанек и Агасси... Правда, если верить самому Новаку, то идея пригласить чеха принадлежит как раз Андре, так что на данный момент, давайте не обращать внимание на черную кошку в темной комнате. Ее там может просто не оказаться.
Новак вернется на корт на выставочном турнире в Абу-Даби, а потом сыграет на первых официальных соревнованиях с Уимблдона - 2017 в Дохе. Даже по этим стартам делать какие-либо выводы что по форме Джоковича, что по успешности работы Радека, точно не стоит. Давайте дождемся Мельбурна, а уж там будем выставлять баллы и оценки, по какой хотите системе.
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