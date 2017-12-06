Без Виктории. Азаренко не заявилась на Australian Open - 2018.

Защищенным рейтингом воспользовались Анна-Лена Фридзам, Маргарита Гаспарян и Кристина Куцова. Таким образом напрямую в основную сетку Открытого Первенства Австралии попадают все теннисистки выше 107-й позиции в мировом рейтинге. Последней в этом списке значится Мариана Дуке-Марино.
Из украинских теннисисток в заявке на первый в сезоне мейджор можно увидеть Элину Свитолину, Лесю Цуренко, Катерину Козлову и Катерину Бондаренко.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий