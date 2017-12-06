среда, 6 декабря 2017 г.

Без Виктории. Азаренко не заявилась на Australian Open - 2018.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не подала в установленный правилами срок заявку на участие в Открытом Первенстве Австралии. Виктория могла воспользоваться "защищенным рейтингом", но по каким-то причинам не сделала этого. Всего же из топ-100 мировой табели о рангах в заявке на Australian Open - 2018 не значатся Светлана Кузнецова и Сайсай Чженг.


Защищенным рейтингом воспользовались Анна-Лена Фридзам, Маргарита Гаспарян и Кристина Куцова. Таким образом напрямую в основную сетку Открытого Первенства Австралии попадают все теннисистки выше 107-й позиции в мировом рейтинге. Последней в этом списке значится Мариана Дуке-Марино.

Из украинских теннисисток в заявке на первый в сезоне мейджор можно увидеть Элину Свитолину, Лесю Цуренко, Катерину Козлову и Катерину Бондаренко.

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о 20:16
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