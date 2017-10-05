Элина Свитолина выходит в четвертьфинал Премьера в Пекине.

Украинская теннисистка Элина Свитолина становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier Mandatory в Пекине. На стадии третьего круга Элина в двух партиях переиграла россиянку Елену Веснину, занимающую на данный момент 20-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Свитолиной удалось достаточно уверенно разобраться с соперницей, а вот по ходу второго сета Веснина вела с брейком и даже выходила подавать на партию, но Элина вовремя перехватила инициативу и оставила за собой сет даже без помощи тай-брейка. На выход в четвертьфинал турнира в Пекине Элина Свитолина потратила 1 час и 50 минут игрового времени.
(3) Элина Свитолина - Елена Веснина - 6:2, 7:5
Теперь в четвертьфинале соревнований в Пекине Элина Свитолина сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсия, которая в матче третьего круга переиграла свою соотечественницу Ализе Корне.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий