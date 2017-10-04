Элина Свитолина уверенно обыгрывает Эшли Барти во втором раунде турнира в Пекине.

(3) Элина Свитолина - Эшли Барти - 6:4, 6:2
Конечно, тот факт, как лихо Эшли Барти разбиралась с топовыми соперницами на прошлой неделе по ходу турнира в Ухане, не мог не настораживать поклонников Элины Свитолиной. Йоханна Конта, Агнешка Радваньска, Каролина Плишкова и Елена Остапенко - этих четырех теннисисток австралийская теннисистка обыграла на пути к финалу турнира в Ухане. Но, здравый разум подсказывал, что Барти попросту не сможет перенести высочайший уровень игры на следующую неделю. Проблемы возникнут, как с усталостью, так и с мотивацией. И пропуск стартового раунда нового турнира в Пекине не особо поможет Эшли.
С другой стороны, немного смущал тот факт, что Свитолина проводит свой первый турнир после US Open - 2017 и с игровой практикой у украинской теннисистки все не так уж и идеально. Да, был первый матч против китаянки Лин Чжу, но хватило ли его, чтобы вернуться в игровой ритм? Как показал поединок второго круга - вполне.
Свитолина еще и прекрасно изучила соперницу, благо пищи для размышлений Барти своими выступлениями в Ухане предоставила достаточно. Элина оказалась готова и к стилю игры австралийки, четким был и план самой украинской теннисистки на игру. Правда, одно дело придумать тактику, а другое - воплотить ее в жизнь, но сегодня с этим проблем не возникло.
Итак, уже в стартовом гейме встречи Элина Свитолина сумела отличиться на приеме и повести с брейком. Закрепить успех украинской теннисистке не удалось - Свитолина тут же упустила собственную подачу, но равновесие в счете сохранялось не долго. В середине партии Элина опять взяла гейм на приеме, под занавес партии Свитолина молга еще раз взять подачу соперницы, но не реализовала брейк-поинт. Правда, острой необходимости в еще одном брейке не было - украинская теннисистка довела партию до победы и с минимальным перевесом в счете.
От Барти, конечно, ждали усиления игры во втором сете, активной борьбы и попыток переломить ход матча, но ничего подобного организовать Эшли не сумела. Напротив, Свитолина очень уверенно контролировала поединок и спокойно завершила его в свою пользу. Уже в начале партии Элина повела с брейком, а под конец сета украинка еще раз зацепилась на приеме. С шестого брейк-поинта Свитолина таки оформила важнейший успех на приеме и тут же подала на победу в матче.
Стоит отметить, что эта победа стала для украинской теннисистки уже 50-й в сезоне. Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Пекине Элина Свитолина поспорит с россиянкой Еленой Весниной.
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