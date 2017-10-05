Алена Остапенко фактически без борьбы выходит в четвертьфинал турнира в Пекине.

Представительница Латвии Алена Остапенко становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier Mandatory в Пекине, на которых она получила 9-й номер посева. В матче третьего круга Алена на отказе прошла местную теннисистку Шуай Пенг, занимающую на данный момент 25-ю строчку мирового рейтинга. Всего после 11-ти минут игры Пенг пришлось отказаться от продолжения встречи. К тому моменту Остапенко вела в счете с двумя брейками - 3:0. Причиной снятия Шуай Пенг с турнира стала травма колена.
(9) Алена Остапенко - Шуай Пенг - 3:0, ret
Теперь в четвертьфинале соревнований в Пекине Алена Остапенко сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей, которая в своем матче третьего круга довольно неожиданно выбила из борьбы
представительницу Чехии Каролину Плишкову.
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