Алена Остапенко становится соперницей Симоны Халеп по полуфиналу турнира в Пекине.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко продолжает успешные выступления на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Пекине. На стадии четвертьфинала 9-я ракетка турнира в двух партиях переиграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю, занимающую на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. По ходу первого сета обе теннисистки испытывали серьезнейшие проблемы с собственными подачами, но сильнее в обмене брейками оказалась именно Остапенко. Во второй партии спортсменки стали куда увереннее действовать в собственных геймах, но все равно именно Алена на раз больше отличилась на приеме. На победу в матче Алене Остапенко понадобился 1 час и 25 минут игрового времени.
(9) Алена Остапенко - Сорана Кырстя - 6:4, 6:4
Теперь в полуфинале турнира в Пекине Алена Остапенко сыграет с еще одной румынской теннисисткой Симоной Халеп. В случае победы над латвийкой Симона имеет шанс уже в начале следующей недели возглавить женский мировой рейтинг
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