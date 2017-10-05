Рафаэль Надаль обыгрывает Карена Хачанова и выходит в четвертьфинал турнира в Пекине.

(1) Рафаэль Надаль - Карен Хачанов - 6:3, 6:3
Конечно, встреча второго круга против россиянина Карена Хачанова сложилась для Рафаэля Надаля куда проще нежели стартовый матч с Люкой Пуйе, растянувшийся на 3 сета и 2 с половиной часа игрового времени. Но говорить про то, что Надаль без проблем разобрался со своим соперником тоже не приходится. Пусть и немного, но помучиться испанскому теннисисту пришлось. Особо неприятными для поклонников получились стартовые минуты каждого из сетов, когда подача Надаля зависала попросту на волоске.
Итак, уже в первом гейме матча, который проходил на подаче Рафаэля, Карен Хачанов вполне мог выходить вперед с брейком. Рафа не лучшим образом вошел в игру и позволил оппоненту добраться до тройного брейк-поинта. И вроде подача летела, откровенных ошибок не было, но Карен агрессивным приемом пару раз поставил испанца в тупик и добрался до упомянутых выше шансов. Но Надаль вовремя принялся за спасение гейма, отыгрался и взял таки подачу.
И вот до конца стартового сета Рафа больше не позволял себе вольностей в собственных геймах и Хачанову, по сути, не выпадало возможностей еще раз потрепать нервы сопернику. Сам же Карен довольно быстро свою подачу упустил. От большого желания сыграть активно Хачанов допускал слишком много неточностей. Надаль, поведя в счете, почувствовал себя в своей тарелке и продолжил давить на оппонента. Только ценой настоящих усилий Карен спас еще парочку геймов с брейк-поинтов и даже сет-боллов у соперника, но отыграть брейк россиянин, по сути, не мог.
Начало второй партии снова получилось валидольным. Надалю пришлось отыгрываться сначала с двойного брейк-поинта, а потом ликвидировать еще один брейковый мяч, но и с этой задачей испанец справился. А сразу после спасения собственного гейма Рафаэль отличился на приеме. Надаль четко отработал в обороне, но к тому же в нужные моменты вовремя перехватывал инициативу в розыгрышах.
В середине партии Карен уже совсем разуверился в собственных силах и откровенно поплыл. Нет, на характере Хачанов спас собственную подачу с трех брейк-поинтов, но показательно то, что за этот гейм, который пусть и получился затяжным, россиянин допустил сразу 4 двойные ошибки. Тревожный звоночек, не правда ли?
В итоге звоночек превратился в настоящий колокольный звон - именно двойной ошибкой Хачанов и позволил Надалю поставить победную точку в матче. В концовке встречи Рафа снова зацепился на приеме, добрался до двойного брейк-поинта и на нем Карен допустил ту самую фатальную оплошность.
В общем, победа Надаля получилась весьма уверенной и уж точно не валидольной. Да, некоторые трудности у Рафы были, но он спокойно их преодолел. Теперь у испанского теннисиста впереди четвертьфинальный матч против американца Джона Изнера, который в своем поединке второго круга разгромил представителя Аргентины Леонардо Майера.
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Старый опять преграждает дорогу молодым. И "травм" давно что-то нет у Дедушки, пашет как никогда в жизни, все турниры играет, ничего не пропускает - вот что отсутствие Джоковича делает с великим грунтовиком - он осмелел!!! Правда по итогу всё равно выходит что Надаль берёт титулы только там, где не играет Федерер... и ещё пол Тура. Но первая строчка не пахнет...ОтветитьУдалить