Рафаэль Надаль обыгрывает Джона Изнера и выходит в полуфинал турнира в Пекине.

(1) Рафаэль Надаль - (6) Джон Изнер - 6:4, 7:6(0)
Конечно, подобрать ключи к подаче Джона Изнера - задача не из простых. Например, в отчетном поединке американский теннисист сумел выдать 22 эйса при всего-то 2-х двойных ошибках. Довольно неплох был процент попадания первым мячом, выигрывал розыгрыши с первой подачи Изнер тоже довольно регулярно. Но не зря же работу на приеме Рафаэля Надаля называют одной из лучших в туре. Лишь в одном из геймов испанец навязал сопернику настоящую борьбу, но этого брейка Рафе, по сути, хватило для победы в матче.
Итак, в начале встречи Джон действительно удивлял четкостью игры в собственных геймах. У Рафы шансов на приеме не было никаких, более того, именно Изнер первым добрался до брейк-поинта. Надаль отыграл важнейший мяч и оставил за собой гейм, но осадочек, как говорится, остался. Джон показал, что не будет ждать тай-брейков в каждом из сетов, он не против и побыстрее завершить партию в свою пользу.
Правда, этот брейковый мяч так и остался для американца единственным во всем первом сете. Ближе к концовке партии Изнер провалил собственный гейм, позволил Рафе добраться до тройного брейк-поинта, бросился спасать ситуацию, но было уже слишком поздно. Надаль упустил два мяча, но с третьей попытки таки отличился на приеме. После брейка испанцу оставалось лишь подать на сет и с этой задачей Рафаэль, пусть и не без минимальных проблем, справился.
В начале второй партии снова именно Изнер первым навязал сопернику борьбу на приеме. На этот раз американец добрался до двойного брейк-поинта, но и из этой ситуации Надаль выпутался. В следующем гейме шансы появились у самого испанца, но и Джон с брейкового мяча подачу защитил. В дальнейшем перевес подающей стороны был очевидным. Лишь однажды до самого завершения сета счет становился "ровно" - остальные геймы заканчивались без каких-либо вариантов для принимающего теннисиста.
Так второй сет докатился до тай-брейка, казалось бы, нас ждет нервная и отчаянная борьба, но Изнер к ней оказался попросту не готов. Джон за весь 13-й гейм сета не сумел выиграть ни одного розыгрыша. Надаль оставляет тай-брейк за собой под ноль и выигрывает таким образом весь четвертьфинальный матч.
Теперь за выход в финал соревнований в Пекине Рафаэль Надаль поспорит с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который в напряженном четвертьфинальном матче сломил сопротивление еще одного испанца Роберто Баутисты-Агута.
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