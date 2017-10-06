Петра Квитова выигрывает дерби у Барборы Стрыковой и выходит в полуфинал турнира в Пекине.

(12) Петра Квитова - Барбора Стрыкова - 6:4, 6:4
А ведь очень добротный турнир проводит в Пекине Петра Квитова, которую к числу фаворитов соревнований в столице Китая уж точно не относили. До полуфинальной стадии турнира категории WTA Premier Mandatory чешская теннисистка добралась не упустив ни одной партии, при этом обыгрывала Петра вполне достойных соперниц - Кристину Плишкову, Варвару Лепченко, Каролин Возняцки и, вот теперь, Барбору Стрыкову.
Уже в самом начале чешского дерби в четвертьфинале турнира в Пекине Квитова сумела добиться перевеса с геймом на приеме в активе. Петра взяла уже стартовый гейм на приеме и в дальнейшем действовала уже отталкиваясь от своего преимущества в счете. 12-й ракетке турнира удавалось четко отрабатывать собственные геймы, в которых Стрыкова все никак не могла добраться даже до брейк-поинтов.
В концовке сета Петра и вовсе могла поставить точку в стартовом отрезке встречи еще одним успехом на приеме, но Барбора выцарапала гейм с сет-болла у соперницы. Более того, Стрыкова даже сумела побороться в гейме, в котором Квитова вышла подавать на партию. Младшая по рангу чешская теннисистка заработала первый в матче брейк-поинт, но реализовать возможность выровнять счет Стрыковой не удалось. В итоге Петра взяла подачу, а вместе с ней и весь первый сет встречи.
Дебют второй партии сложился для Квитовой еще удачнее. На этот раз Петра повела сразу с двумя брейками, при этом 12-я ракетка турнира четко пользовалась собственными шансами и выигрывала геймы на приеме, реализовывая первые же брейковые мячи. Несмотря на то, что Стрыкова тут же отыграла одну упущенную подачу, Квитова уверенно довела встречу до победы. Потому как шансов оформить второй обратный брейк Петра сопернице не предоставляла.
Теперь в полуфинале соревнований в Пекине Петра Квитова сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей Франции Каролин Гарсия.
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