Александр Долгополов уступил Стиву Джонсону и не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Токио.

Александр Долгополов завершает выступления на соревнованиях категории ATP-500 в Токио. На стадии второго круга украинский теннисист в двух партиях уступил представителю США Стиву Джонсону, занимающему на данный момент 46-ю строчку мирового рейтинга. Долгополов не лучшим образом начал встречу и позволил сопернику повести сразу с двумя брейками. Одну упущенную подачу украинец отыграл, но Стив тут же восстановил комфортный перевес в счете и довел стартовый сет до победы. Во второй партии Джонсону хватило единственного брейка. На выход в четвертьфинал турнира в Токио Стиву Джонсону понадобилось чуть более часа игрового времени.
Стив Джонсон - (SE) Александр Долгополов - 6:2, 6:4
Теперь в четвертьфинале турнира в Токио Стив Джонсон сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.
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