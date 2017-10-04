Мария Шарапова терпит первое в карьере поражение от Симоны Халеп и выбывает из борьбы в Пекине.

(2) Симона Халеп - (WC) Мария Шарапова - 6:2, 6:2
Психологического и физического спада от Марии Шараповой в этом матче, признаемся честно, можно было ожидать. Россиянка выцарапала победу в стартовом раунде против Анастасии Севастовой, потратив на реванш за поражение в рамках US Open более трех часов игрового времени. Остатки сил Шарапова потратила на то, чтобы оставить за собой еще один принципиальный матч - российское дерби против Екатерины Макаровой. Но вот на третье важнейшее противостояние физики и эмоций Маше попросту не хватило.
Да, Симона Халеп являлась достаточно солидным раздражителем для Марии, но найти в себе остатки сил на эту встречу было очень непростой задачей. Румынской же спортсменке лишний раз настраиваться на поединок было попросту не нужно. Поражение на старте Открытого Первенства США, которое в очередной раз фактически лишило Халеп шансов подняться на первую строчку мирового рейтинга, еще очень свежо в памяти. Ну и плюс в том же втором раунде румынской теннисистке не пришлось проводить полный матч - в начале второй партии отказалась от продолжения борьбы Магдалена Рыбарикова, так что восстанавливаться Симоне было куда проще.
В целом, битву мощи с цепкостью, атаки с защитой Шарапова проиграла чуть ли не в одну калитку. Сегодня Мария не смогла наладить собственную игру, что приводило к перевесу невынужденных ошибок над "виннерсами" в ее исполнении больше чем в 2 раза. С таким количеством оплошностей надеяться на победу над теннисисткой топ-уровня, просто нереально. Халеп же сегодня даже близко не задумывалась над красотой собственной игры. Симона не старалась активно огрызаться и переходить из глухой обороны в атаку. Ставка была сделана на результат и его румынская теннисистка добилась.
Начало матча получилось очень неприятным для Шараповой. Мария не смогла толком наладить ввод мяча в игру и отдала собственную подачу "под ноль". Проскочила и фирменная двойная ошибка, в общем, Халеп быстро получила перевес в счете, но вот закрепить успех Симона не смогла. Наверное, Шарапова именно в следующем гейме показала лучшую в матче игру на приеме - россиянка давила на соперницу, выдавала активные и очень острые приемы, в общем, показалось, что борьба в матче еще впереди. Впечатление получилось обманчивым.
Через несколько минут Халеп снова повела с брейком и опять во многом сама Мария помогла сопернице. Например, решающий брейк-поинт Симона заработала после двойной ошибки россиянки на счете "ровно". Куда печальнее для Шараповой было то, что на этот раз румынская теннисистка подтвердила брейк выигранной подачей, причем Халеп взяла гейм "под ноль". Интересно, что Мария вела фактически каждый розыгрыш этого гейма, но при этом в завершающей стадии комбинаций неизменно случалась ошибка, причем довольно грубая. Очень показательным был розыгрыш, в котором Маша сделала все для подготовки решающего удара - Шарапова методично разводила соперницу, вошла в корт, но удар в пустую половину корта пришелся в коридор.
Критичной для россиянки ситуация стала после того, как Халеп повела с двумя брейками. Описывать подробно гейм не имеет никакого смысла - все происходило так же, как и по ходу всего матча. Шарапова пыталась вести игру, атаковала, рвалась вперед, но неизменно натыкалась на ошибку. Да, в концовке партии Мария первый раз за встречу защитила собственную подачу, но легче от этого не стало. Симона Халеп с первой же попытки подала на стартовый сет.
Чтобы подвести черту под первой партией достаточно привести статистику по одному компоненту - невынужденным ошибкам. Если Шарапова настреляла 20 оплошностей, то Симона Халеп лишь однажды подарила очко сопернице своими нечеткими действиями. Нужно ли что-то добавлять к этим цифрам?
По сути, во второй партии не поменялось ровным счетом ничего. Мария сделала все, чтобы защитить стартовый гейм на собственной подаче, который россиянка вытащила с брейк-поинта и довольно продолжительных качелей на счете "ровно". Но Симона спокойно ответила выигранной "под ноль" подачей, затратив куда меньше сил и нервов на защиту гейма. Сразу после него Халеп еще и на приеме отличилась, и, наверное, многое в этом матче стало понятно.
Нет, тяжелые встречи Шарапова вытаскивала, характер проявляла и в куда более сложных ситуациях, но сегодня Халеп не собиралась повторять ошибок той же последней встречи на US Open. Симона четко придерживалась собственной линии игры, а Мария была просто не готова к тому, чтобы методично взламывать оборону соперницы. В итоге Симона ближе к концовке партии оформила еще один брейк и сразу после него подала на победу в матче.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Пекине Симона Халеп сыграет с победительницей матча между еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной и польской теннисисткой Агнешкой Радваньской. Симона имеет отличные шансы хоть на этот раз воспользоваться возможностью подняться на первую строчку мирового рейтинга. Выйдет ли? Увидим по итогам недели.
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