Симона Халеп отдает лишь 3 гейма Дарье Касаткиной в четвертьфинале турнира в Пекине.

(2) Симона Халеп - Дарья Касаткина - 6:2, 6:1
Симона Халеп вновь оказывается в шаге от первой строчки женского мирового рейтинга. Выхода в финал турнира в Пекине румынской теннисистке вполне может хватить для того, чтобы впервые в карьере стать лидером тура. Как минимум, нынешнюю первую ракетку мира - испанскую теннисистку Гарбинье Мугуруса - Симона обойдет уже после своей следующей победы на турнире в столице Китая. Если Халеп сделает этот важнейший шаг в титульный матч соревнований, помешать ей взобраться на вершину женского тенниса может лишь Элина Свитолина, да и то лишь в случае победы в Пекине.
Говорить о перспективах Симоны пока что достаточно рано, даже соперница румынской теннисистки по полуфинальному матчу турнира в Пекине пока что не известна. Но вот четвертьфинальный матч против Дарьи Касаткиной оставил действительно приятное впечатление. Халеп действовала далеко не идеально, в той же первой партии румынская спортсменка дважды упустила собственную подачу, но даже такой игры ей хватило для того, чтобы отпраздновать очень уверенную и по счету, и по содержанию матча, победу.
В первом сете встречи обе теннисистки куда больше ошибались, нежели чисто выигрывали розыгрыши. Ошибок у Касаткиной и вовсе за один сет насобиралось чуть ли не на несколько матчей. Дарья заработала лишь 2 виннерса, при этом невынужденных ошибок у россиянки было в 10 раз больше - 21. Касаткина ни разу за партию не защитила собственную подачу, хотя большинство геймов в сете действительно были боевыми.
Халеп намного увереннее действовала в ключевые моменты сета, хотя, по правде говоря, лихорадило обеих спортсменок. Так, в начале партии Дарья подарила сопернице важнейший и реализованный в итоге брейк-поинт двойной ошибкой. В середине сета Халеп ответила на комплимент и тоже не сумела подать при счете "ровно". Но в целом Симона, конечно, выглядела намного предпочтительнее и спокойнее.
Во втором сете Халеп уже полностью справилась с собственными нервами и игра пошла уже попросту в одну калитку. Касаткина в начале сета впервые в матче защитила собственную подачу, но после этого получила от румынки скрытую баранку. Халеп трижды отличилась на приеме, причем точку в матче Симона поставила брейком "под ноль" . На тройном матч-болле у соперницы Дарья допустила очередную двойную ошибку. Это, в принципе, все, что вам нужно знать о психологическом состоянии россиянки и ее готовности бороться до последнего.
Теперь в полуфинале турнира в Пекине Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Аленой Остапенко и Сораной Кырстей.
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