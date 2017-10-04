Александр Долгополов разгромил своего стартового соперника на турнире в Токио.

Александр Долгополов с уверенной победы начинает выступления на соревнованиях категории ATP-500 в Токио, где он получил специальное приглашение в основную сетку. В первом раунде турнира украинский теннисист в двух партиях разгромил россиянина Даниила Медведева, занимающего на данный момент 64-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Долгополов отдал сопернику всего 3 гейма. На выход во второй раунд турнира в столице Японии Александр Долгополов потратил чуть более часа игрового времени.
(SE) Александр Долгополов - Даниил Медведев - 6:1, 6:2
Во втором раунде турнира в Токио Александр Долгополов сыграет с американским теннисистом Стивом Джонсоном, который на старте соревнований обыграл 2-ю ракетку турнира австрийца Доминика Тима.
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