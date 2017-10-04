Григор Димитров обыгрывает Хуана Мартина Дель Потро на пути в четвертьфинал турнира в Пекине.

(3) Григор Димитров - (WC) Хуан Мартин Дель Потро - 7:6(6), 7:5
Очень неплохо Хуан Мартин Дель Потро начинал обе партии отчетного противостояния, но всякий раз Димитров перехватывал инициативу. В стартовом сете аргентинский теннисист и вовсе вырвался вперед с брейком уже после первого гейма. Григор отыграл 2 брейк-поинта, но на третьем позволил сопернику уйти в отрыв. Следующий гейм на подаче болгарского теннисиста снова прошел в борьбе, но с брейк-поинта Димитров его защитил. И именно с этого момента, можно сказать, инициатива перешла именно к Григору.
В середине партии Димитров оформил успех на приеме, причем воспользовался болгарин первым же в матче брейк-поинтом. До тай-брейка спортсмены дотянули, в целом, без каких-либо всплесков активности, как минимум, брейковых мячей больше зрители в стартовой партии так и не увидели. Ну а на самом тае Дель Потро дважды вел с мини-брейками, но и этот перевес воплотить в результат Хуан Мартин не сумел. В итоге в затяжной борьбе Димитров оформил победу в сете.
События во второй партии развивались, почти что, по тому же сценарию. Разве что, все самое интересное произошло во второй половине сета. Сначала с брейком удалось повести опять именно Хуану Мартину, который воспользовался провалом соперника и с третьего брейк-поинта оформил успех на приеме. Но подать на сет Дель Потро не удалось. Более того, обратным брейком Димитров не ограничился и еще раз отличился на приеме, после чего под ноль подал на победу в матче. Выходит, что со счета 2:5 болгарский теннисист выиграл сразу 5 геймов подряд.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Пекине Григор Димитров сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.
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