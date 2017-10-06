Григор Димитров в упорной борьбе обыграл Роберто Баутисту-Агута в Пекине.

3-й номер посева соревнований категории ATP-500 в Пекине болгарский теннисист Григор Димитров становится полуфиналистом турнира. На стадии 1/4 финала Григор в напряженнейшем матче переиграл представителя Испании Роберто Баутисту-Агута, занимающего на данный момент 13-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете встречи теннисистам пришлось прибегнуть к тай-брейку, на котором успех отпраздновал именно Димитров. Но, благодаря единственному брейку во второй партии Баутисте-Агуту удалось перевести матч в решающий отрезок. Правда его болгарский теннисист провел на порядок лучше соперника. Таким образом почти за 2 с половиной часа Григор Димитров оформил выход в полуфинал турнира в Пекине.
(3) Григор Димитров - (5) Роберто Баутиста-Агут - 7:6(5), 4:6, 6:2
Теперь за выход в финал соревнований в Пекине Григор Димитров поспорит с победителем матча между 1-й ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и представителем США Джоном Изнером.
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