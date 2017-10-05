Каролина Плишкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине.

Сорана Кырстя - (4) Каролина Плишкова - 6:1, 7:5
А ведь достаточно неплохо начинался отчетный поединок для Каролины Плишковой, которая до сегодняшнего дня имела пусть и довольно призрачные, но все-таки шансы вернуться на первую строчку мирового рейтинга по итогам турнира в Пекине. В стартовом гейме встречи в отчаянной борьбе чешская теннисистка смогла отличиться на приеме, воспользовавшись пятым за гейм брейк-поинтом. Но Кырстя не просто отыгралась, а учинила именитой сопернице настоящий разгром, отвесив Плишковой скрытую баранку.
Да, Каролина никак не могла наладить собственную подачу. Часто случались двойные ошибки, а процент попадания первым мячом за весь матч так и не перевалил за отметку в 50-%. Учитывая, что для Плишковой ввод мяча в игру является чуть ли не главным козырем в матче с любой соперницей, можно понять те проблемы, которые испытала по ходу встречи 4-я ракетка турнира.
Итак, после брейка от Плишковой в начале матча, Кырстя полностью перехватила инициативу, трижды отличилась на приеме, выиграла 6 геймов подряд и со скрытой баранкой оставила за собой стартовый сет. У Каролины совсем не ладилась не только подача, но и действия на приеме, ведь после первого выигранного гейма чешская теннисистка до брейк-поинтов по ходу первой партии больше и не добиралась.
Но в начале второго сета показалось, что Каролина собралась переломить ход матча. Плишкова снова повела с быстрым брейком, но на этот раз подтвердила его собственной выигранной подачей. Удивительно, но именно в начале второй партии чешская теннисистка впервые за встречу защитила собственный гейм. В середине сета Сорана отыгралась, но очень быстро Каролина восстановила перевес в счете, выиграв гейм на приеме под ноль.
Казалось, что Плишкова переведет матч в решающий отрезок. Каролина заработала тройной сет-болл на следующей подаче соперницы, но слишком рано остановилась. Кырстя взяла 5 розыгрышей подряд и выпуталась, но в следующем гейме Плишкова вышла подавать на сет и зарабола еще один сет-поинт, теперь уже на собственной подаче. Но и этот важнейший розыгрыш Каролина упустила, позволив румынской теннисистке в итоге оформить обратный брейк.
После этого Плишкова, похоже, совсем поплыла. Каролина упустила еще один собственный гейм и позволила сопернице с первой попытки подать на матч. Выходит, что со счета 5:2 Плишкова упустила 5 геймов подряд, не реализовав 4 сет-болла. Вот такие вот два провала случились с 4-й ракеткой мира - скрытая баранка в первом сете и 5 проигранных геймов во втором.
Теперь в четвертьфинале турнира в Пекине Сорана Кырстя сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая преодолела третий раунд соревнований на отказе местной теннисистки Шуай Пенг.
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