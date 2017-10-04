Марин Чилич уверенно выходит в четвертьфинал турнира в Токио.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в Токио хорватский теннисист Марин Чилич уверенно преодолевает стадию второго круга турнира. В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований Марин в двух партиях переиграл обладателя wild card от организаторов местного спортсмена Ясутаку Учияму, занимающего на данный момент лишь 214-ю строчку мирового рейтинга. Чилич не дал сопернику ни разу отличиться на приеме, ну а сам оформил по брейку в каждом из сетов противостояния. На выход в четвертьфинал турнира в Токио Марину Чиличу понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(1) Марин Чилич - (WC) Ясутака Учияма - 6:3, 6:4
В четвертьфинале соревнований в Токио Марин Чилич сыграет с американским теннисистом Райаном Харрисоном, который на стадии второго круга одолел 5-ю ракетку турнира представителя ЮАР Кевина Андерсона.
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