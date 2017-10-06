Марин Чилич с баранкой обыгрывает Райана Харрисона в четвертьфинале турнира в Токио.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в Токио 5-й номер мирового рейтинга хорватский теннисист Марин Чилич без каких-либо проблем выходит в полуфинал турнира. На стадии четвертьфинала соревнований в столице Японии Марин буквально разгромил американца Райана Харрисона, занимающего на данный момент 52-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Харрисон еще пытался навязать хоть какую-то видимость борьбы, но Чилич с двумя брейками уверенно оставил за собой сет. Ну а во второй партии Марин уже просто уничтожил оппонента, отвесив тому полноценную баранку. На выход в полуфинал турнира в Токио Марин Чилич потратил чуть более 50 минут игрового времени.
(1) Марин Чилич - Райан Харрисон - 6:2, 6:0
Теперь в четвертьфинале соревнований в Токио Марин Чилич сыграет с победителем встречи между местным теннисистом Юичи Сугитой и французом Адрианом Маннарино.
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