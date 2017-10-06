Александр Зверев уверенно обыгрывает Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Пекине.

Немецкий теннисист Александр Зверев, который на соревнованиях категории ATP-500 в Пекине посеян под 2-м номером, уверенно шагает в полуфинал. На стадии 1/4 финала турнира в столице Китая Александр в двух партиях переиграл российского теннисиста Андрея Рублева, занимающего на данный момент 39-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете Зверев дважды отличился на приеме и спокойно оставил за собой этот отрезок встречи. Во второй партии немец снова повел с двумя брейками в активе, но одну упущенную подачу Рублев успел отыграть. Правда ликвидировать второй брейк россиянину так и не удалось. На выход в полуфинал турнира в Пекине Александр Зверев потратил чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(2) Александр Зверев - Андрей Рублев - 6:2, 6:3
Теперь за выход в титульный матч турнира в Пекине Александр Зверев поспорит с австралийским теннисистом Ником Киргиосом, который в четвертьфинале соревнований на отказе одолел бельгийца Стива Дарсиса.
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