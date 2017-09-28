Александр Зверев с большим трудом обыгрывает Стива Дарсиса на старте турнира в Шэньчжэне.

(1) Александр Зверев - Стив Дарсис - 4:6, 7:6(5), 7:6(5)
На самом деле нужно учитывать тот факт, что Александр Зверев провел свой далеко не лучший матч в плане качества самого тенниса, но вот в контексте характера и боевых качеств немецкий теннисист сегодня, честно говоря, приятно удивил. Выцарапать победу в такой баталии, особенно когда у тебя получается далеко не все, нужно уметь. Весь матч Зверев был в роли догоняющего и речь сейчас не только о том, что лидер посева проиграл стартовый сет встречи. Даже в двух последующих партиях Дарсис вел с брейками и даже подавал на победу. Но в итоге...
Давайте вернемся к хронологии встречи. Судьбу первого сета решил, фактически, единственный провальный гейм на подаче Зверева. Александр в первой половине партии не лучшим образом отработал при вводе мяча в игру и, несмотря на парочку отыгранных брейк-поинтов, свою подачу таки упустил. Дарсис подавал стабильно, удивлял процентом как попадания первым мячем, так и выигранных с первой подачи розыгрышей, так что до самого конца сета немецкий теннисист в борьбу на приеме так и не включился.
В самом начале второй партии Стив снова повел с выигранной подачей соперника в активе, так что положение Зверева стало, откровенно, незавидным. Но в середине сета Александр заработал свой первый в матче брейк-поинт и тут же вернулся в борьбу. Реализация шансов просто на высочайшем уровне, а так и должно быть у теннисиста из топ-5 мирового рейтинга.
Правда, от проблем обезопасить себя Зверев все равно не смог. Сначала Александр даже сет-болл на приеме заработал, но Дарсис не просто отыгрался, но и сам вдруг взял подачу соперника. Зверев проиграл собственный гейм под ноль и подарил, таким образом, сопернику возможность подавать на победу в матче. И вот тут снова характер - обратный брейк в последний момент и судьба второго сета решится на тай-брейке. Тай получился действительно нервным, но уровень Зверева позволил ему перевести матч в решающий сет.
И как вы думаете началась третья партия? Правильно, с проигранной подачи Александром. Более того, в середине сета у Зверева снова подвис гейм, после проигрыша которого, наверное, можно было бы прекращать борьбу. Но первый номер посева турнира отыграл двойной брейк-поинт, а спустя несколько минут уже и обратный брейк оформил. Александр оставил за собой очень сложный и затяжной гейм, который потребовал действительно невероятных усилий, но самое главное, что счет в решающей партии снова выровнялся.
Без особых всплесков активности теннисисты дотянули до тай-брейка и на нем Звереву снова пришлось демонстрировать чудеса характера. Сначала Александр умудрился упустить два розыгрыша на собственной подаче подряд и позволить Дарсису повести со счетом 5:2. Что это означает? Бельгийцу оставалось спокойно провести два розыгрыша на собственной подаче, которую он на этом "тае" еще не упускал, и победа в матче у него в кармане. Но Зверев тут же оформил два обратных мини-брейка, а потом и матч-болл на приеме реализовал. Вот и получается, что Александр выиграл со счета 2:5 сразу 5 розыгрышей подряд и оформил победу.
Теперь в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне Александр Зверев сыграет с победителем матча между Лукашем Лацко и Дамиром Джумхуром.
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