Доминик Тим проигрывает на старте турнира в Чэнду.

Гвидо Пелья - (1) Доминик Тим - 7:6(6), 6:4
Наверное, по стартовому гейму противостояния можно было сделать вывод о том, что Тиму не придется особо мучиться со своим стартовым соперником по турниру в Чэнду. Гвидо Пелья сразу же проиграл собственную подачу и позволил Доминику защитить следующий гейм, хотя в нем аргентинец и добрался до двойного брейк-поинта. Лидер посева выстоял, ушел в отрыв и, вроде бы, должен был чувствовать себя вполне комфортно.
Но проблемы с подачей решить Тиму удалось не так быстро. Уже в следующем гейме Пелья оформил обратный брейк и полностью выровнял ситуацию в счете. Доминик попытался быстро восстановить перевес, но теперь уже Гвидо спас гейм с двух брейк-поинтов. И вот, после такого насыщенного событиями дебюта матча, с середины стартового сета теннисисты стали очень уверенно выигрывать собственные подачи и плавно довели партию до тай-брейка. На нем Доминик быстро повел с мини-брейком - 3:0, но сначала Пелья сравнял счет, а потом еще одним успешным розыгрышем на приеме оформил победу в стартовом сете.
Ситуация для Тима усугубилась уже в самом начале второй партии, когда австрийский теннисист снова упустил собственную подачу. Вроде бы времени на спасение сета у лидера посева оставалось предостаточно, но скорее Пелья мог упрочить лидерство, нежели Доминик отыграться. Уже в следующем гейме на приеме Гвидо снова навязал сопернику борьбу, но не реализовал двойной брейк-поинт. В концовке партии у аргентинского теннисиста и вовсе возникло 2 матч-болла на приеме, но Доминик и тут выстоял.
Более того, австрийский теннисист чуть было не спасся при подаче соперником на победу. Тим отыграл двойной матч-болл и добрался до брейк-поинта, но с реализацией возникли проблемы. В итоге, суммарно с пятой попытки, Гвидо Пелья поставил точку в противостоянии и оформил итоговую победу.
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