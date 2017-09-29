Каролин Гарсия становится второй финалисткой турнира в Ухане.

Французская теннисистка Каролин Гарсия пробивается в финал соревнований категории WTA Premier 5 в китайском Ухане. В борьбе за выход в титульный матч турнира Каролин в двух партиях переиграла одну из главных сенсаций стартов гречанку Марию Саккари, занимающую на данный момент 80-ю строчку мирового рейтинга. На довольно спокойную победу в противостоянии Каролин Гарсия потратила всего чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
Каролин Гарсия - (Q) Мария Саккари - 6:3, 6:2
Теперь за титул соревнований в Ухане Каролин Гарсия поспорит с австралийской теннисисткой Эшли Барти, которая в своем полуфинальном матче разгромила представительницу Латвии Алену Остапенко
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