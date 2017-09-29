пятница, 29 сентября 2017 г.

Каролин Гарсия становится второй финалисткой турнира в Ухане.

Французская теннисистка Каролин Гарсия пробивается в финал соревнований категории WTA Premier 5  в китайском Ухане. В борьбе за выход в титульный матч турнира Каролин в двух партиях переиграла одну из главных сенсаций стартов гречанку Марию Саккари, занимающую на данный момент 80-ю строчку мирового рейтинга. На довольно спокойную победу в противостоянии Каролин Гарсия потратила всего чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Каролин Гарсия - (Q) Мария Саккари - 6:3, 6:2

Теперь за титул соревнований в Ухане Каролин Гарсия поспорит с австралийской теннисисткой Эшли Барти, которая в своем полуфинальном матче разгромила представительницу Латвии Алену Остапенко.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 16:23
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)