Александр Зверев не сумел выйти в полуфинал турнира в Шэньчжэне.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в китайском Шэньчжэне представитель Германии Александр Зверев не смог преодолеть четвертьфинальную стадию турнира. На ней Александр в двух партиях уступил боснийскому теннисисту Дамиру Джумхуру, занимающему на данный момент 40-ю строчку мирового рейтинга и посеянному на турнире под 6-м номером. В обеих партиях матча Зверев вел с брейком, а по ходу второго сета даже имел тройной сет-болл на приеме, но в итоге по 2 раза упускал собственную подачу и проигрывал отрезки матча. На выход в полуфинал турнира в Шэньчжэне Дамир Джумхур потратил чуть более полутора часов игрового времени.
(6) Дамир Джумхур - (1) Александр Зверев - 6:4, 7:5
Теперь за выход в финал турнира в Шэньчжэне Дамир Джумхур поспорит с украинским теннисистом Александром Долгополовым, который на отказе прошел представителя Израиля Дуди Селу
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