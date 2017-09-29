Александр Долгополов на отказе Дуди Селы выходит в полуфинал турнира в Шэньчжэне.

(5) Александр Долгополов - Дуди Села - 6:3, 4:6, 1:0, ret
Итак, Дуди Села отказался от продолжения борьбы в матче с Александром Долгополовым не из-за травмы или каких-либо других проблем со здоровьем. Дело в том, что поединок просто не успел завершиться до наступления одного из самых важных религиозных еврейских праздников Йом-Киппур. По сообщениям источников, приближенных к израильскому теннисисту, он просил организаторов турнира в Шэньчжэне провести встречу с Долгополовым как можно раньше, но те поставили встречу лишь вторым запуском, так что времени на ее проведение до наступления праздника попросту не хватило.
О ходе встречи, в такой ситуации, рассказывать не имеет особого смысла. В стартовой партии уже под занавес игрового отрезка на приеме отличился Александр, который тут же подал на победу в сете. Поздним брейком во второй партии ответил уже Села. В дебюте третьего сета Долгополов снова повел с геймом на приеме в активе, но сразу после этого брейка Дуди отказался от продолжения борьбы.
Теперь в полуфинале турнире в Шэньчжэне Александр Долгополов сыграет с победителем матча между Александром Зверевым и Дамиром Джумхуром.
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