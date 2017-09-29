пятница, 29 сентября 2017 г.

Катерина Бондаренко выходит во второй в карьере финал турниров WTA.

Катерина Бондаренко выигрывает второй за день матч на соревнованиях категории WTA International в Ташкенте и выходит в титульный поединок турнира. На стадии полуфинала Катерина обыграла россиянку Веру Звонареву, которая только начинает тяжелый путь по возвращению в профессиональный спорт. После проигранной стартовой партии на тай-брейке и неудачного начала второго сета Звонарева, которая также лишь сегодня завершила свой четвертьфинальный матч, приняла решение отказаться от борьбы. Всего теннисистки провели на корте чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.


Катерина Бондаренко - (Q) Вера Звонарева - 7:6(7), 4:1

Стоит отметить, что Катерина Бондаренко всего второй раз в карьере пробивается в финал соревнований категории WTA. Первый раз в титульный матч украинская теннисистка проходила более 9-ти лет назад. В 2008-м году на турнире Бирмингеме Бондаренко-младшая в финале обыграла бельгийскую спортсменку Янину Викмайер.

В титульном матче текущего турнира в Ташкенте Катерина Бондаренко сыграет с представительницей Венгрии Тими Бабош, посеянной на соревнованиях под 2-м номером. На данный момент Тими не отдала своим соперницам в Ташкенте ни одной партии.

Выход в финал турнира в Ташкенте позволит Катерине Бондаренко вплотную приблизиться к возвращению в топ-100 мирового рейтинга. Победа на соревнованиях даст Катерине возможность ворваться в лучшую сотню и подняться на 87-ю позицию в женской классификации.

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о 13:59
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