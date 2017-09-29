Катерина Бондаренко выходит во второй в карьере финал турниров WTA.

Катерина Бондаренко - (Q) Вера Звонарева - 7:6(7), 4:1
Стоит отметить, что Катерина Бондаренко всего второй раз в карьере пробивается в финал соревнований категории WTA. Первый раз в титульный матч украинская теннисистка проходила более 9-ти лет назад. В 2008-м году на турнире Бирмингеме Бондаренко-младшая в финале обыграла бельгийскую спортсменку Янину Викмайер.
В титульном матче текущего турнира в Ташкенте Катерина Бондаренко сыграет с представительницей Венгрии Тими Бабош, посеянной на соревнованиях под 2-м номером. На данный момент Тими не отдала своим соперницам в Ташкенте ни одной партии.
Выход в финал турнира в Ташкенте позволит Катерине Бондаренко вплотную приблизиться к возвращению в топ-100 мирового рейтинга. Победа на соревнованиях даст Катерине возможность ворваться в лучшую сотню и подняться на 87-ю позицию в женской классификации.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий