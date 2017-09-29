Катерина Бондаренко становится полуфиналисткой турнира в Ташкенте.

Катерина Бондаренко выходит в 1/2 финала соревнований категории WTA International в Ташкенте. На стадии четвертьфинала Катерина в напряженнейшем поединке переиграла представительницу Японии Куруми Нару, занимающую на данный момент 109-ю строчку мирового рейтинга. Бондаренко-младшая уверенно выиграла стартовый сет противостояния и вела по ходу второй партии со счетом 5:2, но в итоге даже без помощи тай-брейка Куруми перевела встречу в решающий отрезок. Благо, на нем, в упорнейшей борьбе Катерина отпраздновала итоговую победу. На выход в полуфинал турнира в Ташкенте украинская теннисистка потратила чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.
Катерина Бондаренко - Куруми Нара - 6:2, 5:7, 6:4
Теперь за выход в финал соревнований в Ташкенте Катерина Бондаренко уже сегодня сразится с россиянкой Верой Звонаревой, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла Александру Крунич.
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