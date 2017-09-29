Алена Остапенко с баранкой уступила Эшли Барти в полуфинале турнира в Ухане.

Эшли Барти - (8) Алена Остапенко - 6:3, 6:0
После неожиданной и невероятно сложной победы над первой ракеткой мира испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой на стадии четвертьфинала Алена Остапенко в полуфинальной встрече выглядела просто измученной и вымотанной. Во многом, в психологическом плане. Да, теннисистка, которая выигрывала Турнир Большого Шлема и успешно проходила двухнедельную дистанцию должна уметь восстанавливаться после сложнейших матчей, но на этот раз сделать это Остапенко не удалось.
Наверное о настрое Алены на этот матч лучше всего говорит эпизод общения со своим тренером испанским специалистом Анабель Мединой-Гарригес. Наставница пыталась завести свою подопечную, требовала от нее хотя бы попытаться поддавить на Барти, которая точно должна была испытывать некоторую нервозность от игры на таком уровне. Ответ Остапенко не оставлял никаких сомнений. Алена просто отрезала: "Нет". Анабель ничего не оставалось как молча встать и вернуться на трибуны.
Конечно, о сложном характере латвийской теннисистки уже писали и говорили очень много, но вести себя подобным образом, особенно когда понимаешь, что разговоры с тренером попадают в трансляцию и твои ответы будут слышны всей телевизионной аудитории, наверное, не стоит. В общем, Остапенко встречу попросту провалила. С отсутствующим желанием бороться по другому быть и не может.
Да, не будем отрицать того факта, что Алена и физически не восстановилась после битвы с Мугурусой. Латвийская теннисистка еле передвигалась по корту, с трудом подходила к ударам, да и в целом была просто в разобранном состоянии. По-хорошему, в такой ситуации вспыльчивая Остапенко могла и сняться с матча. Алена доиграла, за что ей, конечно же, спасибо. Но был ли смысл?
Ну а Барти становится сенсационной финалисткой турнира в Ухане. Вы только посмотрите на турнирный путь австралийской теннисистки. Конта, Радваньска, Каролина Плишкова и вот теперь Остапенко. Путь действительно чемпионский. А учитывая тот факт, что во втором полуфинале сойдутся отнюдь не топовые теннисистки - Каролин Гарсия и Мария Саккари - Эшли вполне может завершить отличную неделю самым громким в карьере титулом.
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