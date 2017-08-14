Элина победа. Долгим ли будет путь Свитолиной к вершине женского тенниса?

Итак, начнем с того, что на текущей неделе Элина Свитолина впервые в карьере получила хотя бы теоретическую возможность возглавить рейтинг WTA. Задача, прямо скажем, не из простых, потому как для того, чтобы стать официальным лидером женского тенниса украинской спортсменке необходимо выигрывать соревнования в Цинциннати, а учитывая тяжелый путь Свитолиной в Канаде, взять столь крупный титул вторую неделю подряд будет равносильно подвигу. Во-вторых, не все зависит от самой Элины, потому как ее отставание от той же Каролины Плишковой и Симоны Халеп достаточно велико, а значит нужно рассчитывать еще и на поражения этих спортсменок на ранних стадиях турнира.
Но, как по мне, главное не в том, сможет ли Свитолина уже по итогам текущей недели стать первой ракеткой мира. Суть происходящего в женском теннисе на данную минуту такова, что именно украинская теннисистка выглядит чуть ли не главным претендентом на роль настоящего лидера, который может всерьез и надолго оккупировать вершину.
Почему я в этом уверен? Ну, для начала, просто посмотрите на статистику выступлений Элины в текущем сезоне, на количество титулов и побед над представительницами топ-10 мирового рейтинга. 5 трофеев - лучшая отметка в туре за 2017-й год и у Свитолиной еще есть достаточно времени для того, чтобы эту цифру улучшить. Ну а про победы над топами можно рассказывать очень и очень долго. Элина уже никого в женском теннисе не боится. Только в Торонто она обыграла сразу четырех представительниц десятки - Винус Уильямс, Гарбин Мугурусу, Симону Халеп и Каролин Возняцки. Всего за карьеру у Свитолиной уже 19 побед над представительницами десятки и 10 из них добыты в этом году.
Теперь давайте добавим к этим сухим цифрам еще и фактор возраста. Свитолина является самой молодой представительницей нынешней десятки рейтинга. Элина почти на год моложе той же Гарбин Мугурусы, ну а с некоторыми спортсменками сравнивать возраст вообще некорректно - та же Винус Уильямс старше украинки почти на 15 лет, что равняется целому поколению в теннисе. Ближайшая чуть более юная спортсменка в рейтинге - Елена Остапенко. Но к латышской теннисистке еще предстоит присматриваться и присматриваться. Особенно пугает ее взрывной характер а-ля Ник Киргиос. Австралийцу он явно мешает закрепиться в десятке. Елене справиться с собой будет не намного проще.
Так вот этот запас в возрасте для Свитолиной не просто громкие слова. Прогресс в игре настолько очевиден, что даже разбирать по полочкам, в чем именно выросла за последние несколько лет Элина, не имеет никакого смысла. Она добавила во всем. Честно, еще недавно каждый выход к сетке в исполнении Свитолиной лично у меня сопровождался замиранием сердца - настолько неудачно Элина играла у троса. Сейчас этот компонент, конечно, еще необходимо подтягивать, но уверенности в собственных действиях у Свитолиной заметно прибавилось. Вторая подача перестала быть облегчением для соперницы. За счет направления и вращения принять второй мяч от Элины уже на так-то и просто.
Про настрой тоже стоит сказать несколько слов. Украинская теннисистка выходит на матчи не только без мандража, но и с выверенным планом на игру в кармане. При этом, становится все более очевидно, что команда разрабатывает еще и несколько запасных вариантов, и Свитолина научилась менять стратегию в самый подходящий для этого момент встречи. Это уже опыт, а его у Элины будет только прибавляться.
Кстати, про команду. В концовке прошлого сезона Свитолина кардинально сменила ее состав. Может сотрудничество с Жюстин Энен и продолжилось бы, но бельгийка ушла в декрет. А вот с Йеном Хьюзом Элина действительно попрощалась, поблагодарив за совместную работу. На тот момент решение казалось неоднозначным. Понятно, что у тренеров есть своя специфика и свой потолок. Возможно, британский теннисист его со Свитолиной и достиг. С другой стороны, сотрудничество с Хьюзом можно без преувеличения называть успешным и смена команды это серьезный риск. Элина, в итоге, получила свою обещанную поговоркой бутылку шампанского.
Кажется, что Габриэлю Урпи Свитолина может быть благодарна за фантастический грунтовой сезон. Работой, пусть и очень непродолжительной, с украинкой этот тренер в очередной раз подтвердил реноме песчаного специалиста. Тьери Асконе, поговаривают, серьезно поработал над техникой. Да-да, даже сложившейся теннисистке есть над чем трудиться и в этом плане. К заслугам Тьери причисляют, как раз, усиление второй подачи за счет изменения хвата ракетки и низкому подбросу мяча.
Итак, в целом, Свитолиной не достает всего чуть более 1000 рейтинговых очков для того, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA в Сингапуре. Учитывая специфику отбора, порог квалификации по мере приближения концовки сезона будет уменьшаться, так что даже набранных на данный момент очков Элине точно хватит для попадания в восьмерку сильнейших. Когда в начале сезона о том, что стоит бронировать билеты на финальный турнир года, говорил спонсор и один из главных творцов успеха Свитолиной Юрий Сапронов, это воспринималось, как выдача желаемого за действительное. Сейчас же вопросов о попадании украинки на Итоговый попросту нет.
В live-рейтинге Элина уже поднялась на 3-ю строчку, потому как Анжелик Кербер в Цинциннати защищать финал. Задача нынешней первой ракетки мира - Каролины Плишковой - защита титула, так что именно потеря конкурентками очков и позволила Свитолиной, пусть пока только в теории, претендовать на лидерство в туре по итогам текущей недели. Я уверен в том, что уже очень скоро Элина будет бороться за первую строчку и на практике.
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