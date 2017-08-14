W&S Open, Цинциннати. Обзор женской сетки.

Но, для начала, поговорим о тех, кто турнир в Цинциннати вынужден пропустить. Из топ-двадцатки текущего рейтинга в сетке не заявлена лишь Серена Уильямс, о причинах отсутствия которой в туре мы все прекрасно знаем. Если копнуть еще чуть глубже, а именно рассмотреть топ-30 мировой табели о рангах, то можно заметить отсутствие Тими Башински и Шуай Чжанг. В остальном все фавориты в сборе и готовы к борьбе.
Понятно, что хотелось увидеть в Цинциннати вернувшихся в строй Марию Шарапову и Викторию Азаренко. Но, россиянке пришлось сняться из-за довольно загадочной травмы. При этом многие специалисты утверждают, что Мария попросту подстраховалась перед US Open и проблемы у нее вовсе не со здоровьем, а с психологией. У Виктории все еще печальнее. Азаренко официально снялась с турнира с формулировкой "семейные обстоятельства", но за ней кроется очень неприятная история с бывшим женихом. С Билли Маккигом белорусская спортсменка судится за право опеки над общим сыном. Разбирательства запланированы на сентябрь месяц и до тех пор Виктория не имеет права с ребенком покидать Калифорнию. Похоже, что Азаренко и Открытое Первенство США, таким образом, пропустит.
Ну а теперь, давайте непосредственно к сетке, которую, для удобства, снова разделим на четверти.
1-я четверть
Итак, посев турнира на правах первой ракетки мира возглавила чешская спортсменка Каролина Плишкова. Ровно год назад она побеждала в Цинциннати, будучи лишь 15-м номером посева. Тогда предположить, что к защите титула Плишкова подойдет в роли лидера женского тенниса, было попросту невозможно. Но на деле получилось именно так.
Лидерство Каролины, на самом деле, весьма сомнительно. Даже в live-рейтинге она пока удерживает первую строчку, то есть для сохранения почетного статуса Плишковой достаточно просто выступить не хуже основных конкуренток. Но разрывы настолько мизерны, что по итогам соревнований в Цинциннати на первую строчку претендуют сразу 5 спортсменок - сама чешская теннисистка, Симона Халеп, Элина Свитолина, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер.
Защиту титула Каролина начнет во втором раунде встречей против квалифайером Донной Векич и лаки-лузером Натальей Вихлянцевой. Для раскачки самое то. Нет, сенсационные поражения в этом сезоне у Плишковой были, например от Мирьяны Лючич-Барони в четвертьфинале Australian Open или от Камилы Джиорджи на старте домашнего турнира в Праге. Но тут ситуация, да и уровень соперниц, при всем к ним уважении, совершенно другие.
При этом Младенович нужно срочно ускоряться. Французская спортсменка в Чемпионской гонке находится, что называется, на грани попадания на Итоговый, а именно на 9-м месте. В общем, если Кристина планирует поехать в Сингапур не в статусе запасной, для этого, правда, все равно еще работать и работать, очки ей нужно набирать.
Если заглянуть в историю личных противостояний Каролины и Кристины, то в ней полное равенство - 2:2. Последний матч теннисистки провели Дубае по ходу текущего сезона и тогда сильнее оказалась именно Младенович. В общем, если отталкиваться от того, что Плишкова - лидер посева и должна быть фаворитом чуть ли не всего турнира, то стоит отметить, что серьезные испытания для представительницы Чехии уготованы уже с третьего круга.
Что касается возможных соперниц Младенович или Плишковой по четвертьфиналу, то тут, на первый же взгляд выделяются два имени - Каролин Возняцки и Винус Уильямс. Их поединок между собой на стадии третьего раунда должен стать чуть ли не центральным противостоянием круга. Вот только обеим еще нужно преодолеть достаточно серьезных соперниц. У Винус, например, намечается парочка непростых дерби - сначала против Элисон Риске, а потом с Варварой Лепченко. Может, правда, и Эшли Барти в борьбу включиться.
У Возняцки есть преимущество в виде старта со второго круга, что может быть для датчанки очень даже кстати после напряженной недели в Канаде. Но вот стартовая соперница у Каролин будет очень незавидной в любом случае - 6-й ракетке турнира играть либо против россиянки Елены Весниной, либо против француженки Каролин Гарсии. Форма Елены вызывает сейчас больше вопросов, да и Каролин неплохо выступила в Торонто, где добралась до четвертьфинала. Так что, француженку я бы назвал фаворитом матча стартового раунда. Осилит ли Гарсия свою датскую тезку - сложный вопрос. Все зависит от скорости восстановления Возняцки, причем дело тут не только в физике. Проиграть 6-й финал за сезон - тот еще удар для спортсмена.
Но, все-таки, я сделаю ставку на Возняцки, причем не только в матче с Гарсией, но и в противостоянии с Винус Уильямс. Каролин сейчас до ужаса стабильна, почти как в бытность первой ракеткой мира. В финалах, правда, датчанку переклинивает и она буквально забывает как пробивать по мячу, но мы ведь и не пророчим ей победу в Цинциннати.
Прогноз на четверть: Заявление, конечно, смелое, но мне не верится, что из этой части сетки в 1/2 финала пробьется Каролина Плишкова. Может быть, я просто привык к чехарде во главе женского мирового рейтинга, но кажется, что на чешскую теннисистку статус лидера очень сильно давит и раскрепоститься у Каролины никак не получается. Потому, наверное, я больше верю в выход Возняцки в полуфинал, даже с учетом вымотанности датчанки турниром в Торонто.
2-я четверть
С Гарбин Мугурусой, которая возглавла эту четверть сетки турнира в Цинциннати, уже случались откровенные провалы после выигранного турнира Большого Шлема. Так было в прошлом сезоне, когда Гарбин оставила за собой Ролан Гаррос, но, фактически, провалила концовку года. Тогда, разве что полуфинал в Цинциннати можно было занести испанской теннисистке в актив.
На этот раз после победы на Уимблдоне Мугуруса "буксует" не столь явно. На двух последующих турнирах - в Стэнфорде и Торонто - Гарбин останавливалась в 1/2 и 1/4 финала соответственно, проигрывая более чем достойным соперницам - сначала Мэдисон Киз, а потом Элине Свитолиной. В общем, Мугуруса добивается, фактически, тех же результатов, что и до вспышки на травяном Турнире Большого Шлема.
Если смотреть на номера посева потенциальных соперниц Гарбин, можно говорить, что испанской теннисистке со жребием повезло. В третьем круге - 16-й номер, в четвертьфинале - 8-й, то есть самые низкие номера из всех возможных. Но за цифрами кроются очень непростые соперницы, о которых поговорим далее.
В финале Стэнфорда Киз, между прочим, обыграла свою стартовую соперницу по Цинциннати - Коко Вандевеге. Во втором раунде у Мэдисон, похоже, встреча с Дарьей Касаткиной. В общем, если Киз доберется до третьего круга, она уже будет, после таких-то соперниц, во всеоружии. Почему бы не повторить победу над Гарбин, тем более, что испанская теннисистка еще ни разу Киз не обыгрывала.
Если Мугуруса таки преодолеет стадию третьего круга, то вполне может сыграть в 1/4 финала с 8-й ракеткой турнира Светланой Кузнецовой. Вариант не самый плохой, особенно учитывая, что Гарбин выиграла 4 последних встречи с россиянкой. Всего их было 5, то есть в активе у Светланы победа лишь в стартовом матче личного противостояния, датированном еще 2015-м годом и турниром в Мадриде. Последний раз Мугуруса побеждала Кузнецову в четвертьфинале триумфального для себя Уимблдона.
Есть, правда, вариант, при котором и сама Света до четвертьфинала не доберется. В третьем раунде у нее намечается матч против одной из главных сенсаций текущего сезона - Елены Остапенко. Повторюсь, к этой девочке нужно присматриваться очень пристально, но характер у представительницы Латвии еще похлеще чем у Киргиоса. И такой норов вполне может помешать Остапенко стать новой звездой тура. В общем, за встречей Остапенко - Кузнецова наблюдать будет очень и очень любопытно.
Прогноз на четверть: Я бы сделал ставку на Киз, но, боюсь, что оптимальную форму эта американская теннисистка еще не набрала. Потому, провести даже парочку турниров подряд на высоком уровне, пусть между Стэнфордом и Цинциннати и была пауза в выступлениях, Мэдисон будет достаточно сложно. А потому, не вижу, кто бы мог помешать Мугурусе продвигаться по сетке турнира вплоть до 1/2 финала. Остапенко, конечно, может выстрелить, но вероятность этого не так высока, для Кузнецовой испанская теннисистка очень неудобный соперник. Всех остальных вывести в полуфинал может разве что внезапное озарение и стечение обстоятельств.
3-я четверть
О ближайших перспективах Элины Свитолиной, которая тоже поборется, пусть пока только в теории, за первую строчку мирового рейтинга по итогам недели, мы детально говорили в этом материале. В нем, правда, обсуждали фундаментальные вещи и планы на карьеру, а теперь поговорим, что называется, о мелочах - соперницах Элины в Цинциннати.
Начинать Свитолиной либо украинским дерби против Леси Цуренко, либо противостоянием с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Соперницы, в любом случае, непростые, но при этом вполне проходимые. Куда интереснее все в третьем раунде, где судя по посеву, Элине играть против польской теннисистки Агнешки Радваньской. Есть, правда, нюанс - в этом сезоне Агнешка играет откровенно мало и не слишком удачно, так что даже с Юлией Гергес на старте турнира у Радваньской могут возникнуть проблемы. Соперницы по второму раунду у польской теннисистки намного проще - кто-то из квалифайеров - либо Франсуаз Абанда из Канады, либо соотечественница Магда Линетте.
Вообще, именно настрой Свитолиной на соревнования должен стать решающим в этой четверти. Если Элина подойдет к Цинциннати с желанием, то она просто обязана бороться за второй подряд титул. Да, с сеткой не повезло откровенно. В третьем круге - неудобная Радваньска. В четвертьфинале - либо Кербер, либо еще более неудобная для Свитолиной Петра Квитова. С чешской спортсменкой у Элины вообще ужасная статистика - 1:6, но свой единственный матч у нее украинка выиграла как раз в Цинциннати 3 года назад. После этого были те самые 6 поражений от Квитовой подряд.
Кстати, "восьмушка", в которую попали Кербер и Квитова, просто насыщена громкими именами. Сейчас я просто перечислю теннисисток, которые в этом фрагменте сетки не попали даже в посев, и вы сами поймете, о какой мясорубке тут идет речь. Слоан Стивенс, Люси Шафаржова, Барбора Стрыкова, Екатерина Макарова... Все они не так давно блистали в туре, так что я бы не спешил Анжелик или Петру выводить даже в третий круг. У чешской теннисистки еще и на старте соперница не из простых - прогрессирующая до жути быстрыми темпами Анетт Контавейт из Эстонии.
Прогноз на четверть: Я бы назвал именно эту четверть самой любопытной в плане борьбы на ранних стадиях турнира. Имена тут действительно серьезные, так что каждый матч заслуживает отдельного внимания. Фаворит в четверти при этом вроде бы явный - Элина Свитолина. Но украинке нужно не только усталость преодолеть и должным образом настроится на новый вызов после громкой победы. Ей еще и парочку откровенно неудобных соперниц нужно будет переиграть. Справится ли Элина? Посмотрим.
4-я четверть
Симона Халеп в очередной раз находится в шаге от заветной первой строчки мирового рейтинга. Бывало такое, что румынская теннисистка и вовсе останавливалась на расстоянии одной победы от звания лидера женского тенниса. Я не берусь выступать психологом Халеп, но, похоже, громкиие достижения, как например, выигрыш Турнира Большого Шлема или звание первой ракетки мира просто вводят ее в ступор.
Да, Халеп давно наиграла хотя бы на один Шлем, но дважды останавливалась в финалах Ролан Гарроса. Да, Симона, с учетом всей чехарды, которая происходит на вершине женского тенниса, уже могла парочку раз стать первой ракеткой и так же быстро это звание упустить. Но нет, румынская теннисистка всегда остается второй и пробить эту стену, отодвинуть последнюю преграду на пути к цели у нее никак не получается. В чем же еще может быть причина, кроме как в психологии?
С сеткой Цинциннати Симоне, как минимум на ранних стадиях борьбы, относительно повезло. Начинать турнир Халеп будет матчем против сильнейшей в паре двух квалифайеров - Тейлор Таунсенд и Моники Пюиг. Конечно, статус Олимпийской Чемпионки весьма почетен, но проигрывать матч той же представительнице Пуэрто-Рико Халеп точно не будет только из-за того, что Моника год назад "зажгла" в Рио.
В четвертьфинале, естественно, столь простых соперниц не намечается. Исходя из посева в 1/4 финала должна пробиваться Йоханна Конта. У британской теннисистки полный перевес в истории противостояния с Симоной Халеп - 3:0. Причем двух побед Йоханна добилась над румынской спортсменкой уже по ходу текущего сезона - в Майами и на Уимблдоне.
Но есть одна проблема - фактически полное отсутствие игровой практики у Конты в последнее время. После достаточно успешного Уимблдона, где Йоханна добралась до полуфинала, британская теннисистка вернулась в тур только в Торонто. И сразу же проиграла в первом матче Екатерине Макаровой. Да, понятное дело, что топовые спортсмены часто устраивают себе и более продолжительные перерывы в выступлениях посреди сезона, но на их действиях после возвращения на турниры это все равно сказывается.
У Конты, конечно, будет некоторое время на раскачку - в стартовом раунде она должна обыгрывать что Кики Бертенс, что Оушен Додин. А вот Доминика Цибулкова, которая может стать первой сеянной соперницей Йоханны, - это уже совсем другой уровень. Кстати, я в перспективах словацкой теннисистки вообще-то не сильно уверен, потому как она проводит очень уж скомканный сезон. Да и соперницы у нее, как на подбор. Например, в стартовом раунде Доминике играть с молодой да дерзкой Аной Конюх.
Прогноз на четверть: Мне кажется, что с учетом "мандража" Халеп перед ключевыми моментами карьеры, с учетом неудобства Йоханны Конты для Симоны, в фавориты четверти можно выносить именно британскую теннисистку. Ей главное форму за пару матчей стартовых кругов набрать, тогда обыграть румынку Конта сумеет.
Справедливость или надуманность прогнозов мы начнем узнавать уже сегодня вечером. В первый же день турнира в Цинциннати запланировано немало любопытных матчей.
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