Даяна Ястремская завершила выступления в Праге на стадии четвертьфинала.

(WC) Каролина Мухова - (WC) Даяна Ястремская - 7:6(3), 6:1
Даяна Ястремская крайне уверенно начала отчетный поединок, повела с быстрым брейком и имела отличную возможность закрепить успех, заработав тройной брейк-поинт на следующей подаче соперницы. Мухова отыгралась и вместо счета 4:0 в свою пользу Даяна получила "лишь" 3:1. Казалось бы, ничего страшного, но в итоге минимального перевеса Ястремской для победы в стартовой партии не хватило.
В середине сета Каролина ликвидировала отставание и в дальнейшем была явно ближе соперницы к тому, чтобы повести в счете. Ястремской пришлось несколько раз спасаться с брейк-поинтов, но в концовке партии украинка свою подачу таки не удержала. Кстати, к тому моменту матч уже прерывался из-за дождя и эта пауза, похоже, не пошла на пользу Даяне.
Муховой после брейка оставалось лишь подать на победу в сете, но сделать это у чешской теннисиситки не вышло. Ястремская отыгралась и перевела стартовую партию на тай-брейк, но вот этот 13-й гейм Даяна, откровенно говоря, провела не лучшим образом. Каролина добилась быстрого перевеса сразу в 2 мини-брейка и довела сет до победы.
А вот на второй сет Даяне просто не хватило сил. Украинская теннисистка позволила сопернице уйти в отрыв сразу в 2 брейка и свой первый гейм Ястремская взяла уже при счете 0:5. Соорудить камбек юной теннисистке не удалось. Таким образом, Даяна продолжит выступления в Праге лишь в парном разряде, где в дуэте с россиянкой Анастасией Потаповой она сегодня проведет полуфинальный поединок.
Ну а Каролина Мухова в 1/2 финала одиночного разряда сыграет с победительницей матча между Амрой Садикович и Камилой Розателло.
Напомним, что чуть позже свой четвертьфинальный матч турнира в Праге проведет еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина, которой будет противостоять 3-я ракетка соревнований Дениса Аллертова.
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