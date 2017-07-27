Даяна Ястремская становится четвертьфиналисткой турнира в Праге.

(WC) Даяна Ястремская - Софья Жук - 6:4, 6:1
Очередной классный и достаточно качественный поединок провела в Праге Даяна Ястремская. На стадии второго круга юная украинская теннисистка очень уверенно обыграла россиянку Софью Жук, которая более чем на 130 позиций пока что опережает Даяну в женском мировом рейтинге.
В самом начале встречи теннисистки обменялись брейками и, казалось бы, наладили действия на собственной подаче. В середине стартовой партии Даяна снова повела с геймом на приеме в активе, но Жук была близка к тому, чтобы снова моментально отыграться. Россиянка упустила брейк-поинт, а этот шанс так и остался единственным для нее до самого конца первого сета.
Вторую партию Ястремская провела уже на голову активнее и качественнее соперницы. Украинская теннисистка быстро повела сразу с двумя брейками, упустила собственную подачу, но успела еще дважды отличиться на приеме до завершения встречи.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Праге Даяна Ястремская сыграет с еще одной обладательницей wild card местной теннисисткой Каролиной Муховой. Она сегодня получила день отдыха благодаря тому, что ее соперница по второму кругу - Ричел Хогенкамп из Нидерландов - снялась с турнира еще до начала поединка.
Напомним, что чуть ранее выход в четвертьфинал соревнований в Праге оформила еще одна украинская теннисистка - Ангелина Калинина.
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