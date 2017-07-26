Даяна Ястремская обыгрывает Люси Градецку в Праге.

(WC) Даяна Ястремская - (6) Люси Градецка - 2:6, 6:3, 6:1
Стартовая партия встречи прошла при достаточно ощутимом превосходстве Люси Градецкой, которой действительно не занимать опыта. Победительница трех Турниров Большого Шлема, пусть в паре и миксте, набила в туре явно больше шишек чем 17-ти летняя теннисистка. Градецка в первом же гейме матча повела с брейком, не позволила Даяне отыграться уже через несколько минут, ликвидировав пару брейк-поинтов на собственной подаче, а потом и вовсе прибрала инициативу к собственным рукам. Люси уверенно подавала, а под занавес стартового сета и еще раз отличилась на приеме.
В дебюте второй партии Градецка снова повела с брейком, но Ястремская очень быстро перевернула ход встречи. Даяна не только моментально отыгралась, но и сама повела с геймом на приеме в активе. Оправиться от двух подряд проигранных собственных подач чешская теннисистка не сумела и ликвидировать это отставание до конца второго сета уже не смогла.
А вот Даяна действительно разыгралась и продолжила давить на соперницу и в решающей партии. У Градецкой полностью расклеилась игра на собственной подаче, что и говорить, если в своих геймах Люси выиграла всего 1 розыгрыш! Да, 3 гейма чешская теннисистка отдала Ястремской "под ноль" , еще в одном, когда Даяна принимала на победу, Градецка смогла отыграть один матч-болл, но тут же дала украинке возможность поставить точку в противостоянии.
Теперь во втором раунде соревнований в Праге Даяна Ястремская сыграет с российской теннисисткой Софьей Жук.
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