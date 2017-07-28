Каролин Возняцки отдала Катерине Козловой лишь 4 гейма в 1/4 финала турнира в Бостаде.

(1) Каролин Возняцки - (Q) Катерина Козлова - 6:3, 6:1
Довольно неровным получилось данное противостояние, причем далеко не самую качественную игру показала и лидер посева турнира в Бостаде датчанка Каролин Возняцки. Правда, это не помешало ей добиться первой уверенной победы на соревнованиях и комфортно оформить выход в полуфинал.
Именно Каролин удалось первой навязать сопернице борьбу на приеме и сразу же, не размениваясь на упущенные возможности, оформить брейк. Козлова не осталась в долгу и тоже создала Возняцки серьезные трудности на подаче, вот только опыта украинской теннисистке на реализацию своих возможностей попросту не хватило. Катерина проиграла все ключевые розыгрыши, упустив 5 брейк-поинтов до конца партии. Таким образом Каролин и оформила победу в стартовом сете с минимальным перевесом.
Во второй партии перевес Возняцки уже был более чем очевидным, да и Козлова откровенно посыпалась. Каролин ушла в отрыв сразу с тремя брейками, при счете 5:0 не смогла подать на победу в матче, но тут же еще раз отличилась на приеме и поставила точку в противостоянии.
Теперь в полуфинале соревнований в Бостаде Каролин Возняцки сыграет с победительницей матча между Элизе Мертенс и Александрой Крунич.
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