Каролин Возняцки с трудом пробилась в четвертьфинал турнира в Бостаде.

(1) Каролин Возняцки - Виктория Голубич - 6:2, 2:6, 6:4
И поединок второго круга соревнований в Бостаде сложился для лидера посева датчанки Каролин Возняцки далеко не так просто, как можно было ожидать. Встреча против представительницы Швейцарии Виктории Голубич растянулась для Каро на 3 сета, причем борьба на корте велась достаточно напряженная.
Хотя стартовый сет Возняцки выиграла достаточно уверенно. Именно Каролин первой приблизилась к возможности отличиться на приеме, но своим первым брейк-поинтом датчанка не воспользовалась. Но с середины партии первая ракетка турнира окончательно захватила инициативу, дважды отличилась на приеме и со счета 2:2 выиграла 4 гейма подряд.
Но вот в начале второго сета уже Голубич диктовала условия игры. В первом же гейме на приеме швейцарская теннисистка сумела оформить брейк, с трудом отстояла собственную подачу, а вскоре и еще раз отличилась на приеме, причем подачу соперницы Виктория взяла под ноль. Ликвидировать столь солидное отставание Возняцки не смогла.
Более того, Каролин оказалась в совсем неприятном положении в начале решающего сета. Виктория снова зацепилась за подачу датчанки и заработала тройной брейк-поинт. Возняцки выпуталась, но гейм таки упустила и оказалась в роли догоняющей. Такой поворот событий первую ракетку турнира не смутил и уже к середине сета Каро не просто отыгралась, но и сама повела с брейком, правда второй успех на приеме ей не удалось подтвердить собственной выигранной подачей и в счете снова воцарилось равновесие.
Ключевым стал 10-й гейм сета на подаче Виктории. Швейцарская теннисистка его попросту провалила, позволила Возняцки добраться до матч-боллов на приеме и со второй попытки Каролин оформила итоговую победу.
Теперь в четвертьфинале турнира в Бостаде Каролин Возняцки сыграет с победительницей встречи между представительницей Украины Катериной Козловой и немкой Моной Бартель.
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