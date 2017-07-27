четверг, 27 июля 2017 г.

Елена Янкович уступила представительнице третьей сотни мирового рейтинга в Нанчанге.

Сербская теннисистка Елена Янкович не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований категории WTA Internetional в Нанчанге, где она была посеяна под 6-м номером. В матче второго круга Елена в трех партиях уступила местной теннисистке Цзин-Цзин Лю, занимающей на данный момент 272-ю строчку мирового рейтинга. Встреча продолжалась 2 часа и 5 минут игрового времени.


(Q) Цзин-Цзин Лю - (6) Елена Янкович - 2:6, 6:1, 6:2

Встречу Елена начала настолько неплохо, что показалось, что проблем в матче у нее возникнуть попросту не может. Янкович стартовала сразу с двух брейков, упустила собственную подачу, но тут же восстановила комфортный для себя перевес в счете и спокойно довела первую партию до победы. Да, при подаче на сет возникли сложности в виде двойного брейк-поинта у китаянки, но Янкович с ними справилась.

Но вот уже в начале второго сета случился перелом, и вернуть ход встречи в комфортное для себя русло Елена так и не смогла. В дебюте партии она дважды упустила собственную подачу и отыграться со счета 0:5 Янкович, вполне очевидно, не удалось. Решающую партию Лю снова начала с брейка, в концовке сета Цзин-Цзин еще раз отличилась на приеме и вполне уверенно подала на сенсационную победу в противостоянии.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Нанчанге Цзин-Цзин Лю сыграет с японской теннисисткой Нао Хибино.

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о 14:32
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