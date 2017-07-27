Бенуа Пэр не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Гамбурге.

Николас Кикер - (5) Бенуа Пэр - 6:4, 7:6(7)
С одной стороны Бенуа Пэр по ходу встречи второго круга соревнований в Гамбурге неоднократно демонстрировал характер, выигрывал важнейшие розыгрыши, отыгрывал матч-боллы. Но при этом сам результат противостояния порадовать французского теннисиста явно не может - поражение в двух партиях.
Итак, в самом начале поединка Пэр упустил собственную подачу и отыграть этот минимальный перевес у Кикера Бенуа отыграть так и не сумел. Хотя, брейк-поинты по ходу стартовой партии у француза все-таки были, но вот воспользоваться хотя бы одним из своих шансов 5-й номер посева не смог.
Примечательным получился гейм, в котором Николас подавал на победу в первом сете. Казалось, что у аргентинского спортсмена не возникнет проблем, он заработал тройной сет-болл, но Пэр отыгрался и добрался до счета "ровно". Правда, Кикер таки взял гейм, а вместе с ним и всю первую партию.
Фактически в начале второй партии аргентинский теннисист снова оказался в роли лидера. Кикер оформил брейк, но на этот раз Бенуа тут же ликвидировал отставание. В дальнейшем спортсмены достаточно уверенно удерживали собственные подачи и выяснение отношений во втором сете перетекло на тай-брейк.
Инициативу в нем с ходу захватил Николас, который дважды взял подачу соперника и заработал четверной матч-болл. Но при счете 2:6 Бенуа включился в борьбу, выиграл 5 розыгрышей подряд и уже сам имел сет-поинт. Правда, с пятой попытки Кикер таки оформил итоговую победу в противостоянии и выход в четвертьфинал соревнований в Гамбурге.
В нем Николас Кикер сразится с победителем матча между немцем Филиппом Кольшрайбером и еще одним французом Жилем Симоном.
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