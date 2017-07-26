Ангелина Калинина обыгрывает 5-ю ракетку турнира в Праге.

(Q) Ангелина Калинина - (5) Микаэла Бузарнеску - 6:2, 7:6(2)
Противостояние началось для Калининой с крайне непростого гейма на собственной подаче. Украинская теннисистка проиграла 3 стартовых розыгрыша и позволила сопернице заработать тройной брейк-поинт. Но со счета 0:40 Ангелина взяла 5 очков подряд и защитила свой гейм. А уже в середине первой партии сама Калинина зацепилась на приеме и вырвалась вперед с брейком. Под занавес стартового сета Ангелина еще раз взяла подачу румынки и уверенно оставила за собой первый отрезок матча.
Достаточно быстро повести с брейком Калининой удалось и в начале второй партии. Украинская спортсменка удерживала свой перевес в счете вплоть до подачи на матч, но в последний момент Бузарнеску отыгралась, а в следующем гейме на подаче Ангелины Микаэла даже скрытый сет-болл заработала. Но Калинина выстояла и перевела партию на тай-брейк. Его украинская теннисистка провела на одном дыхании. Ангелина добилась солидного перевеса - 6:1 и со второго матч-болла поставила победную точку в противостоянии.
Во втором раунде соревнований в Праге, призовой фонд которых составляет 80 тысяч долларов, Ангелина Калинина сыграет с победительницей чешского дерби между Джессикой Малечковой и Мириам Колодзиёвой.
Сегодня же матчем против многоопытной местной теннисисткой Люси Градецкой, посеянной на турнире под 6-м номером, в Праге начнет выступления еще одна украинская спортсменка Даяна Ястремская, получившая от организаторов wild card в основную сетку.
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