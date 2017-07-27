Ангелина Калинина громит свою соперницу по второму кругу турнира в Праге.

(Q) Ангелина Калинина - Мириам Колодзиёва - 6:3, 6:1
Достаточно нервной получилась стартовая партия противостояния. Судите сами, лишь в одном из ее геймов не случилось брейк-поинтов. В остальных же велась отчаянная борьба, которая часто завершалась успехом принимающей стороны. В целом Калинина все время была в роли лидера. Украинская теннисистка четырежды за сет отличилась на приеме, на что Колодзиёва сумела ответить лишь двумя брейками.
Ко второй партии Ангелина потихоньку наладила игру на собственной подаче, а вот проблемы чешской теннисистки никуда не испарились. В итоге, со счета 1:1 Калинина сумела дважды оформить брейк, выиграть 5 геймов подряд и спокойно завершить поединок в свою пользу.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Праге Ангелина Калинина сыграет с 3-й ракеткой турнира местной теннисисткой Денисой Аллертовой.
В эти минуты свой матч второго круга на турнире в Праге проводит еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская, которой противостоит представительница России Софья Жук.
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