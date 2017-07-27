четверг, 27 июля 2017 г.

Ангелина Калинина громит свою соперницу по второму кругу турнира в Праге.

Ангелина Калинина становится четвертьфиналисткой соревнований категории ITF с призовым фондом в 80 тысяч долларов, проходящих в эти дни в Праге. На стадии второго круга турнира Ангелина, начинавшая свои выступления в Чехии еще с сита квалификации, в двух партиях разгромила местную теннисистку Мириам Колодзиёву, занимающую на данный момент 357-ю строчку мирового рейтинга. За матч, продолжавшийся чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени, Ангелина отдала сопернице всего 4 гейма.


(Q) Ангелина Калинина - Мириам Колодзиёва - 6:3, 6:1

Достаточно нервной получилась стартовая партия противостояния. Судите сами, лишь в одном из ее геймов не случилось брейк-поинтов. В остальных же велась отчаянная борьба, которая часто завершалась успехом принимающей стороны. В целом Калинина все время была в роли лидера. Украинская теннисистка четырежды за сет отличилась на приеме, на что Колодзиёва сумела ответить лишь двумя брейками.

Ко второй партии Ангелина потихоньку наладила игру на собственной подаче, а вот проблемы чешской теннисистки никуда не испарились. В итоге, со счета 1:1 Калинина сумела дважды оформить брейк, выиграть 5 геймов подряд и спокойно завершить поединок в свою пользу.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Праге Ангелина Калинина сыграет с 3-й ракеткой турнира местной теннисисткой Денисой Аллертовой.

В эти минуты свой матч второго круга на турнире в Праге проводит еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская, которой противостоит представительница России Софья Жук.

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о 15:37
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