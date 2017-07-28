пятница, 28 июля 2017 г.

Давид Гоффин уступил Робину Хаазе в четвертьфинале турнира в Гштааде.

Бельгийский теннисист Давид Гоффин не сумел пробиться в полуфинал турнира категории АТР-250 в Гштааде, на котором он являлся лидером посева. На стадии 1/4 финала Давид в двух партиях уступил 6-й ракетке соревнований и 50-му номеру мирового рейтинга Робину Хаазе из Нидерландов. Если в стартовой партии встречи на корте велась отчаянная борьба, то второй сет Хаазе выиграл, фактически, разгромно. На выход в полуфинал турнира в Гштааде Робин Хаазе потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(6) Робин Хаазе - (1) Давид Гоффин - 7:5, 6:1

Уже в самом начале встречи Давид Гоффин столкнулся с проблемами  на собственной подаче, преодолеть которые бельгийскому теннисисту удалось далеко не сразу. Хаазе очень быстро вырвался вперед с брейком, правда подтвердить успех на приеме собственной подачей Робин не смог - Гоффин моментально ликвидировал отставание. Следующий гейм на подаче Давида тоже вышел непростым, но его лидер посева таки удержал с трех брейк-поинтов.

Казалось, что на этом стартовый всплеск эмоций поутих и теннисисты стали достаточно уверенно выигрывать гейм за геймом на своих подачах. Партия катилась к тай-брейку, как вдруг с Гоффином случился еще один провал. При подаче на тай-брейк Давид забуксовал и с первого же сет-поинта на приеме Робин оформил победу в сете.

А вот во второй партии Хаазе ушел уже в более чем солидный отрыв.  Робин повел сразу с двумя брейками - 5:0 и довести дело до итоговой победы при таком перевесе было уже делом техники. Гоффин имел единственный брейк-поинт за весь сет, но воспользоваться им уже при счете 0:4 бельгийский теннисист не смог.

Теперь в полуфинале соревнований в Гштааде Робин Хаазе сыграет с победителем матча между Жоао Соузой из Португалии и немцем Янником Ханфманном.

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о 13:39
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