Давид Гоффин уступил Робину Хаазе в четвертьфинале турнира в Гштааде.

(6) Робин Хаазе - (1) Давид Гоффин - 7:5, 6:1
Уже в самом начале встречи Давид Гоффин столкнулся с проблемами на собственной подаче, преодолеть которые бельгийскому теннисисту удалось далеко не сразу. Хаазе очень быстро вырвался вперед с брейком, правда подтвердить успех на приеме собственной подачей Робин не смог - Гоффин моментально ликвидировал отставание. Следующий гейм на подаче Давида тоже вышел непростым, но его лидер посева таки удержал с трех брейк-поинтов.
Казалось, что на этом стартовый всплеск эмоций поутих и теннисисты стали достаточно уверенно выигрывать гейм за геймом на своих подачах. Партия катилась к тай-брейку, как вдруг с Гоффином случился еще один провал. При подаче на тай-брейк Давид забуксовал и с первого же сет-поинта на приеме Робин оформил победу в сете.
А вот во второй партии Хаазе ушел уже в более чем солидный отрыв. Робин повел сразу с двумя брейками - 5:0 и довести дело до итоговой победы при таком перевесе было уже делом техники. Гоффин имел единственный брейк-поинт за весь сет, но воспользоваться им уже при счете 0:4 бельгийский теннисист не смог.
Теперь в полуфинале соревнований в Гштааде Робин Хаазе сыграет с победителем матча между Жоао Соузой из Португалии и немцем Янником Ханфманном.
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