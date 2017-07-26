Давид Феррер стартует в Гамбурге с непростой победы над Николозом Басилашвили.

(8) Давид Феррер - Николоз Басилашвили - 6:2, 3:6, 6:3
Испанский теннисист Давид Феррер, который на прошлой неделе выиграл свой первый почти что за 2 года титул на соревнованиях в Бостаде, продолжает победную серию до 6-ти матчей. На старте турнира категории АТР-500 в немецком Гамбурге Феррер в трех партиях переиграл грузина Николоза Басилашвили.
В самом дебюте противостояния Давиду удалось добиться комфортного перевеса сразу в 2 брейка. Испанец повел в счете - 4:0, мог оформить еще один успех на приеме, но не реализовал двойной брейк-поинт, который был еще и двойным скрытым сет-боллом, а через несколько минут и сам упустил собственную подачу. Басилашвили, правда, не удалось создать даже видимость намека на камбек. Уже в следующем гейме Давид снова восстановил перевес в 2 брейка, а потом и уверенно подал на победу в стартовой партии.
В начале второго сета, несмотря на изобилие брейк-поинтов, оба теннисиста удерживали собственные подачи. Сначала Николозу пришлось приложить немало усилий, чтобы выцарапать гейм с четырех брейковых мячей. Вскоре, аналогичный подвиг удался самому Ферреру, который также спас подачу с четырех брейк-поинтов. Но в середине партии Давид таки забуксовал и позволил Басилашвили впервые в матче повести в счете с геймом на приеме в активе .
Николоз свой перевес не удержал - уже в следующем гейме Феррер отыгрался. Но и сам Давид не смог наладить игру на подаче и через несколько минут снова оказался в роли догоняющего. Грузинскому теннисисту после этого брейка оставалось только подать на победу в сете, что Басилашвили и сделал без особых трудностей.
В решающей партии, как и в стартовом сете противостояния, Давиду удалось молниеносно добиться серьезного перевеса. Снова Феррер повел сразу с двумя брейками, но и тут без сложностей не обошлось. Басилашвили помешал сопернику подать на победу в матче, взял под ноль собственный гейм, а потом почти зацепился и за вторую попытку испанца оформить "викторию". Правда, даже до брейк-поинтов Николоз не добрался, ограничившись счетом 30:30, после которого Феррер выиграл 2 розыгрыша подряд и поставил точку в противостоянии.
Теперь во втором раунде соревнований в Гамбурге Давид Феррер сыграет с представителем Аргентины Федерико Дельбонисом.
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