среда, 26 июля 2017 г.

Новак Джокович объявил о досрочном завершении сезона ровно через год после аналогичной новости от Роджера Федерера.

Забавное, а может и не очень, совпадение. Новость о том, что Новак Джокович вынужден досрочно завершить текущий сезон, поступила ровно через год после того, как такой же неприятной информацией с поклонниками поделился Роджер Федерер. Швейцарский теннисист тоже именно 26 июля, вот только 2016-го года, принял решение завершить сезон.


Напомним, что Роджеру Федереру понадобилось время на то, чтобы восстановиться после операции на колене. Ну а Новак Джокович, который объявил о досрочном завершении сезона буквально считанные часы назад, вынужден пропустить остаток сезона для того, чтобы решить проблемы с локтем, мучающие сербского теннисиста вот уже полтора года.

Стоит отметить, что после возвращения в тур Роджер Федерер сумел завоевать два титула на Турнирах Большого Шлема.

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о 16:25
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