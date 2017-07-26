Новак Джокович объявил о досрочном завершении сезона ровно через год после аналогичной новости от Роджера Федерера.

Напомним, что Роджеру Федереру понадобилось время на то, чтобы восстановиться после операции на колене. Ну а Новак Джокович, который объявил о досрочном завершении сезона буквально считанные часы назад, вынужден пропустить остаток сезона для того, чтобы решить проблемы с локтем, мучающие сербского теннисиста вот уже полтора года.
Стоит отметить, что после возвращения в тур Роджер Федерер сумел завоевать два титула на Турнирах Большого Шлема.
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