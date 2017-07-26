Новак Джокович в 2017-м больше не сыграет.

Как заявил сам Джокович, решение досрочно завершить сезон стало для него непростым. По началу серб рассматривал варианты больничного на несколько месяцев, раздумывал над целесообразностью участия в US Open - 2017, но после многочисленных консультаций со специалистами Новак решил взять более продолжительную паузу.
По словам сербского теннисиста, на данный момент он пытается создать максимально правильные условия для восстановительного процесса. В ближайшие месяцы Новак будет заниматься исключительно физической подготовкой, а тренировки на корте он начнет лишь с середины осени.
Еще одной новостью из стана Джоковича стал тот факт, что Андре Агасси останется в его команде и продолжит сотрудничество с Новаком в 2018-м году, в котором сербский теннисист и планирует вернуться на корт.
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