среда, 26 июля 2017 г.

Новак Джокович в 2017-м больше не сыграет.

Сербский теннисист Новак Джокович принял решение пропустить остаток сезона 2017-го года. Причиной досрочного завершения теннисного года стала травма локтя, которая мучила экс-лидера мирового рейтинга, по его собственным словам, последние полтора года. В последние месяцы повреждение обострилось, что вынудило Новака сняться с Уимблдона, а потом и принять решение отказаться от участия в турнирах до конца сезона.


Как заявил сам Джокович, решение досрочно завершить сезон стало для него непростым. По началу серб рассматривал варианты больничного на несколько месяцев, раздумывал над целесообразностью участия в US Open - 2017, но после многочисленных консультаций со специалистами Новак решил взять более продолжительную паузу.

По словам сербского теннисиста, на данный момент он пытается создать максимально правильные условия для восстановительного процесса. В ближайшие месяцы Новак будет заниматься исключительно физической подготовкой, а тренировки на корте он начнет лишь с середины осени.

Еще одной новостью из стана Джоковича стал тот факт, что Андре Агасси останется в его команде и продолжит сотрудничество с Новаком в 2018-м году, в котором сербский теннисист и планирует вернуться на корт.

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о 16:12
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