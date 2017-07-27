Давид Феррер завершил выступления на турнире в Гамбурге.

Федерико Дельбонис - (8) Давид Феррер - 7:5, 6:3
Очень лихо удалось начать поединок второго круга соревнований в Гамбурге Давиду Ферреру. В первом же гейме Давид сумел взять подачу Дельбониса, в следующем гейме на приеме Феррер имел отличные шансы закрепить успех, но не воспользовался двумя брейк-поинтами, но в середине партии испанец таки довел преимущество до комфортных двух брейков и повел 5:1. Казалось, стартовый сет у 8-го номера посева в кармане...
Но именно в этот момент в матче и случился перелом. Первую попытку подать на сет Феррер действительно провалил и Федерико немного сократил отставание. Во время второй подачи Давидом на партию Дельбонис снова навязал борьбу, но теперь уже и испанец так просто гейм упускать не собирался. Завязалась настоящая баталия, в которой у Давида было два сет-болла, но в итоге успех отпраздновал Федерико, который с пятого брейк-поинта выровнял ситуацию в сете.
Понятно, что эмоциональный перевес после такого камбека был на стороне аргенитца, и Федерико им воспользовался сполна. Еще одной выигранной подачей Феррера Дельбонис поставил победную точку в стартовом сете, отвесив, к тому же, сопернику еще и скрытую баранку - со счета 1:5 Федерико выиграл 6 геймов подряд.
В начале второй партии Давид снова пришел в себя и повел с брейком, причем подачу соперника испанский теннисист выиграл под ноль. Но вскоре Федерико не просто отыгрался, а и сам оказался в роли лидера - за Дельбонисом остались две подряд подачи 8-й ракетки турнира в Гамбурге. Этот перевес тоже не стал решающим, потому как Давид отыгрался, но тут же снова упустил собственный гейм. После этого брейка Дельбонису оставалось лишь подать на победу в матче и с задачей Федерико справился без особых проблем.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Гамбурге Федерико Дельбонис сыграет с победителем матча между Кареном Хачановым и Альяжем Бедене.
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