Миша Зверев успешно стартует на домашнем турнире в Галле.

Немецкий теннисист Миша Зверев выходит во второй раунд домашних соревнований категории АТР-500 в Галле. В матче стартового круга турнира Миша в двух партиях переиграл словацкого теннисиста Лукаша Лацко, пробившегося в основную сетку через сито квалификации. В каждом из сетов противостояния Зверев по разу отличился на приеме и удержал все геймы на собственных подачах. На победу в матче Мише понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Миша Зверев - (Q) Лукаш Лацко - 6:4, 6:4
Во втором раунде соревнований в Галле Миша Зверев сыграет с победителем матча между 1-м номером посева швейцарцем Роджером Федерером и лаки лузером из Японии Юичи Сугитой.
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