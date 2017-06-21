Александр Зверев выиграл немецкое дерби у Филиппа Кольшрайбера и шагнул в четвертьфинал турнира в Галле.

(4) Александр Зверев - Филипп Кольшрайбер - 6:3, 6:4
Понятно, что матч между двумя немецкими теннисистами вызвал в Галле солидный ажиотаж. В результате встреча порадовала поклонников Зверева, но явно огорчила даже нейтральных болельщиков, что уж говорить о фанах Филиппа. Александр провел очень и очень неплохой поединок, стабильно подавал, чувствовал уверенности в собственных силах, а вот Кольшрайбер пусть и старался, но даже навязать борьбу соотечественнику не сумел.
Вся игра для Филиппа свелась к попыткам удержать собственные геймы. На приеме у Кольшрайбера не ладилось ровным счетом ничего - за встречу куда более опытный немец взял всего 8 очков на подаче Зверева. Сам Кольшрайбер отчаянно цеплялся за свои подачи, раз за разом отыгрывал брейк-поинты, но в итоге по разу в каждом из сетов давал слабину и не выпутывался из критических ситуаций.
Если в первой партии додавить Филиппа Александру удалось уже фактически под занавес сета, то во втором отрезке матча Зверев получил перевес уже после стартового гейма. После этого Александр заиграл еще более раскованно и чуть ли не в каждом гейме на приеме добирался до брейковых мячей. Кое-где Кольшрайбер демонстрировал чудеса, кое-где сам Зверев немного не дожимал, но брейков в матче зрители больше и не увидели. Филипп не сумел, ну а Александру оно и не сильно нужно было.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Галле Александр Зверев сыграет против испанского теннисиста Роберто Баутисты-Агута.
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